2020客家小炒比賽開始報名 總獎金69萬元

為扶植全國客家產業，客家委員會祭出69萬元總獎金，辦理「2020客家小炒全國爭霸賽」，即日起至12/8(二)開放線上、郵寄、親送報名。凡位於客家文化重點發展區、客家聚落、或客家文化園區中具稅籍之合法營業餐廳，且店內有販售客家小炒菜式者即符合報名資格，將藉由參賽者巧手將客家文化中勤儉、聰慧、樸實…等正向特色展現在料理中，讓社會大眾對客家菜有更進一步的認識，鼓勵民眾多多到客家餐廳吃好料，積極前往全國各地客庄旅遊消費。

賽事分為北、中、南、東區初賽及總決賽，將分為餐廳獎及在地風味人氣獎，所有競賽會場都鄰近客家庄旅遊景點，周邊也將規劃客家市集，歡迎民眾前來觀賽兼輕旅行走跳。希望籍由本賽事進一步帶動客家庄在地旅遊與美食，振興客家相關產業。本競賽將於12/19、12/20、明年1/9、1/10分別在花蓮慶豐市場與好客藝術村、屏東內埔公有市場、苗栗北苗公有零售市場、新竹竹東戲曲公園舉辦初賽，前3名、優等及在地風味人氣獎可分別獲得獎金3萬元、2萬元、1萬元、5000元。分區冠亞季軍於1/16在臺北市花博公園進行決賽，將由初賽優勝的隊伍中選出前3名、優等及在地風味人氣獎，分別獲得獎金10萬元、8萬元、5萬元、2萬元。

「2020客家小炒全國爭霸賽」開放報名中，除了初賽、決賽入圍有高額獎金，連作業費、材料費、住宿交通費都有補助，參賽隊伍可至活動報名網址www.hakka-stir-fry.com.tw線上報名，或以掛號、親送報名資料至台北市中山區中山北路二段45巷11號4樓活動小組。南區、北區報名洽02-2562-6001分機326廖小姐，中區、東區、總決賽洽分機322顏小姐。

為協助民眾了解活動內容及報名方法，主辦單位另安排分別於北中南東四區舉辦參賽說明會，針對簡章內容提供詳細說明，各場次說明會時間地點如下，民眾可透過網路表單(https://reurl.cc/9X94Qd )線上報名 。