工業局舉辦產業溫室氣體減量成果發表暨綠色技術與工程實務研討會

和各界分享製造業減碳成果與推動實務，工業局今(18)日在集思台大會議中心舉辦「2020產業溫室氣體減量成果發表暨綠色技術與工程實務研討會」，工業局長呂正華親自到場致歡迎詞，為本屆成果發表與研討會揭開序幕。

因應國內外減碳管理趨勢，經濟部工業局自2005年起推動產業自主減量、導入節能減碳技術、建置能源管理系統、應用綠色技術與設備，以及揭露產品環境資訊等多項措施，協助產業建立低耗能、低排碳及低污染的生產模式，累計已減少超過1,480萬噸的碳排放，相當於台北市1.8年總用電的排碳量，減量排放成果豐碩。

政府產業攜手合作 邁向減碳新里程

工業局長呂正華指出，台灣天然資源缺乏且多仰賴進口，「節能減碳」「循環經濟」議題對國更形重要。為了整合政府各部門資源與合作，全面推展節能滅依據溫管法，工業局依據溫管法擬定「製造部門溫室氣體排放管制行動方案」，訂定第一期（105-109年）階段目標及減碳具體行動，

製造業108集度已較基準年(94年)下降45.7％，達成109年碳密集度下降43％目標，但產業面臨第二期(110~114年)更趨嚴格的減碳挑戰，需要更多產業、企業在經營策略中納入節能减碳、循環經濟思維，從能源管理、系統節能優化、製程改善、汰舊換新及使用更乾淨能源等面向突破減碳瓶頸。

工業局長呂正華指出，工業局持續攜手產業在後疫情時代推動節能減碳、循環經濟理念，再造產業新契機。圖／黃台中

呂正華指出，工業局自94年起推動產業自願性減量、節能技術輔導、建置能源管理系統、應用綠色技術/設備，導入循環經濟等多項措施，協助產業建立低耗能、低排碳及低污染的生產模式。在節能減碳方面，從95年迄今，製造業減少超過1,480萬噸的碳排放。在綠色環保方面，已有超過2,100家廠商參與輔導，應用綠色技術/產品務，落實污染防治改善及資源减量或再生利用，讓工業廢棄物從91年的56％提升至108年達80.8％。

工業局邀請全國工業總會副理事長林明儒致詞，頒獎給15家產業溫室氣體自願減量績優廠商、11位工業污染防治刊物金筆獎得主、7家資源再生綠色產品獲證廠商，並引領台灣區車輛公會、台灣橡膠暨彈性體公會、台灣區塑膠製品公會、台灣區金屬品冶製公會、台灣區印刷暨機器材料公會、台灣區工具機暨零組件公會等6個產業公會，進行自主節能減碳宣言，目標在2030年前累積節電率達10％以上，引領我國產業自主減量行動邁向新的里程碑。

全國工業總會引領車輛、金屬品冶製、塑膠製品、橡膠曁彈性體、印刷機器材料、工具機零組件6個產業公會進行節能減碳自主宣言。圖／黃台中

工業總會副理事長林明儒代表產業界致詞。圖／黃台中

工業局當天下午則邀請26家廠商進行改善成效分享，議題涵蓋「產業自願減量」、「能源管理與能效提升」、「低碳技術與燃料替代」、「產品環境足跡與物質流成本分析」及「循環經濟與綠色技術」等減碳創新作法與成效，現場同時展出績優廠商案例海報、高效率節能技術與設備，豐富又多元的減碳成果，受到與會業者的重視與好評。