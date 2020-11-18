益力康生技勇奪「第74屆工業節暨創新研發績優中小企業」

台南市政府經濟發展局主辦「第74屆工業節暨創新研發績優中小企業」表揚大會，榮獲績優中小企業獎項，近年來屢次獲獎，受到業界高度矚目！

2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，加上中美貿易衝突，許多企業面臨嚴重衝擊，特別是重創觀光、餐飲與零售業。益力康生技不畏疫情影響而逆勢突圍，3月全心打造「益生寵愛寵物餐廳」，獲選為2020台北市寵物友善空間示範餐廳。

因應後疫情時代來臨，零接觸與數位服務成為全球化趨勢。美國蘋果電腦不再只是生產電腦這麼簡單，因此更名為蘋果公司；螞蟻金服不單侷限於金融服務，而更名為螞蟻集團；熊貓外送不再只是外送平台，更是消費行為的大數據指標；智慧手機不只是社群網路的溝通工具，更是數位支付的好幫手！

數位健康未來將會朝向健康產業新里程碑，益力康生技超前佈署，加速提高核心價值並建立高門檻競爭力，運用改變光速排淨化營、94排減重營方式，採用數位健康零接觸的理念，讓更多民眾感受到健康的重要性！

益力康生技總裁陳俊宏(前排右四)舉辦光速排淨化體驗營，吸引重視健康民眾的目光。圖／益力康生技提供

瞄準寵物龐大商機，益力康生技研發專屬毛小孩的「寵物脆肉紙」、「益生菌鮮凍雞肉」、「益生菌鮮肉粉」，並聘請亞洲第一位寵物營養保健客製化專家李維雄，開闢「寵物健康學院」Youtube頻道，讓更多關愛寵物健康的飼主，在線上即能獲得最新寵物健康知識。

益力康生技攜手宏碁電腦集團，共同開發益生菌酵素寵物保健食品，也是台灣首家有熊貓(foodpanda)外送服務的寵物餐廳。展望未來，零接觸數位服務及健康防疫相關商機，將快速作轉型企業經營模式。今年益力康生技將持續強化產學研發能力，並開發更多寵物市場及健康產業客戶，提供產銷一條龍的數位行銷服務。 「保健勝於健保，預防勝於治療」，益力康生技總裁陳俊宏表示，訴求「投資健康、數位健康」企業宗旨，申請經濟部SBIR創新研發計畫，開發具有針對腸漏症的EC80酪酸菌，提升腸道健康即增加免疫力，致力為國人打造排毒抗老的無癌家園。