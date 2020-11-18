網路購物產業價值升級與環境建構計畫成果發表會 11/20日舉行

經濟部商業司輔導網路零售產業不遺餘力，於106年至109年委由資策會科法所協助執行，結合法人專業領域、政府資源、創新思維以及產業聯盟等，協助網路零售業者於資金媒合、數位工具導入和資安防護提升等三大部分價值升級。將於11月20日於集思交通部會議中心舉行發表會，展現計畫豐碩成果。

本次活動在資金媒合方面，邀台灣商業聯合總會秘書長蔡毅憬，透過協助業者經驗，累積掌握投資關鍵因素，並邀請因輔導而獲資的業者經驗分享，讓有籌資需求的業者能吸收觀念並提升自我價值以成功獲資；另邀請創業台槓育成中心及火星糖，依業者數位工具應用能力與程度差異，分享不同營運發展週期中，數位工具導入需求為何，讓有轉型需求業者能從中獲得啟發；活動同時邀請資策會資安所分享本計畫研發之偵測系統，展示如何透過資安告警與偵測機制，協助業者強化資安預警能力。活動現場亦提供專業開店平台、數位工具等展覽體驗攤位，包含SHOPLINE、Cyberbiz、禾多移動科技等業者，協助網路零售業者開展友善網路購物，在後疫情時代以較低成本，提供更優質服務，創造穩定之交易環境。報名網址： https://stli.iii.org.tw/news-event.aspx?no=16&d=1060

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