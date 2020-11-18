麗嬰房為巴掌仙子量身打造升級版「早產兒連身衣」 攜手林口長庚響應世界早產兒日

11月17日是世界早產兒日，每年有超過兩百個國家會在這天共同響應關懷早產兒，台灣母嬰領導品牌 麗嬰房也不落人後，繼去年捐贈「早產兒連身衣」給彰化基督教兒童醫院，今年更攜手林口長庚醫院新生兒科，加碼捐贈117件為巴掌仙子量身打造的升級版「早產兒連身衣」，以實際行動響應世界早產兒日。

隨著現代人生活壓力大、晚婚、高齡產子及人工受孕的比例升高，早產兒出生的比例居高不下，台灣每年約有兩萬名早產新生兒，平均每十個新生兒就有一個早產寶寶，這些提早來到世界的巴掌仙子，因為過小的身體而沒有合適的衣服可穿，必須等待健康長大才有合乎尺寸的新生兒服飾，台灣母嬰領導品牌 麗嬰房為此特地投入早產兒服飾研發，繼去年捐贈「早產兒連身衣」給彰化基督教兒童醫院，今年更在布料上升級，採用32支100%純棉羅紋布，不含螢光劑同時具有防黴抗菌的機能性，打造更舒適親膚的「早產兒連身衣」，在世界早產兒日前夕，捐贈給數十年來致力成為早產兒家庭最堅強後盾，提供巴掌仙子們完善醫療照護的林口長庚醫院。

代表捐贈的麗嬰房品牌流通事業群暨企業社會責任處副總經理林柏薇表示：「麗嬰房多年來持續投身公益，更鼓勵員工提出社會關懷的想法，只要能幫助父母與孩子，就有機會化做實際行動去執行，「早產兒連身衣」也正是源自於我們設計部門的同仁自己是早產兒媽媽，因此而誕生關懷早產兒的Just be strong-早產兒連身衣研發專案。」，林柏薇副總經理更提到，去年首次捐贈「早產兒連身衣」給彰化基督教兒童醫院後，很高興有非常多民眾主動響應，自行購買捐贈給其他需要的單位，讓更多巴掌仙子能穿上安全合適的衣服！

本次接受麗嬰房捐贈「早產兒連身衣」的林口長庚新生兒科主任江明洲醫師表示，目前林口長庚每年約有800位早產新生兒，而其中低於1500g的極低出生早產新生兒也高達200~250位，是全台照護早產新生兒重要的醫院，更首創全台第一個由主治醫師親自到府關懷早產兒發展的居家照護服務，將醫療照護延伸至家庭生活。江明洲主任提到，早產兒因全身器官發育未臻成熟，皮膚也更加敏感，非常感謝麗嬰房能研發防黴抗菌的「早產兒連身衣」，貼心的前開襟設計，方便穿脫時更能小心呵護稚嫩的身軀，讓這些可愛的巴掌仙子能穿上適合、安全又舒適的衣服，帶著滿滿的愛健康開心的出院。

麗嬰房在即將迎來50週年之際，持續秉持初心堅持滿足每位父母照顧孩子的需求，在世界早產兒日前夕以實際行動關心早產兒，捐贈升級版「早產兒連身衣」給林口長庚醫院，以用愛縫製的衣服包覆早產兒小小的身軀，也期許更多社會大眾一同關注早產兒議題，攜手呵護每個巴掌仙子能健康平安地長大。

麗嬰房早產兒連身衣：https://haomy.io/lesenphants