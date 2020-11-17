JUICE求識網打造網路學習環境 累積職場競爭力

疫情爆發的一年內，人們的生活習慣迅速地被改變，線下教育迅速轉變成線上教育。如此快速發展的年代，10年後你的工作還會存在嗎？

隨著科技的迅速進步，社會也在快速發展著，受到疫情影響，助長相關科技應用加速普及，在家工作、線上教學、遠距醫療、宅經濟等產業百花齊放。台積電創辦人張忠謀也說：「疫情就像一場戰爭，將改變人們生活方式。」

線上課程廠商和師資的「百花齊放」，各式各樣的課程都能在線上找到資源。圖／freepik提供

篤信基督教的旅英華人Raymond Wang，在英完成碩士學位，將職場積累豐富管理經驗創立「JUICE求識網」。求識網成立於具有悠久歷史及完整教育體系的英國，希望打造一個能鼓勵人們不斷學習、不斷進步的網路學習環境。JUICE求識網邀請各領域專家規劃授課內容，提供觀念與實戰兼具的專業線上課程，涵蓋科學、藝術、政治經濟、親子、烹飪及職業培訓等，讓使用者隨時隨地都能獲取知識，並享受學以致用的成就感。

專家預言，未來10年許多工作將被機器人和演算法取代，未來Z世代要從事的工作也還有65％現在還未沒出現。有些人已經能在一次次的工作中明顯感覺到開始跟不上時代的節奏，原本所擁有的技能與知識也越來越不夠足以應付工作所需。面對快速變化的時代，每個人都應該持續學習跨領域的新知識，才能與時俱進，培養個人更多元的職場競爭力。

大多數人會遇到沒有時間學習、不知道要學什麼兩大問題

的確，大部分的上班族工作一整天後，扣掉加班、聚會、睡眠，就沒剩下多少時間了，大多只能運用下班後或週末的時間進修學習，因此不限時間、地點，用手機或電腦就能上課的線上課程成為許多人的首選，尤其是短期內想要新增技能、提升能力的人，可以從經過專業師資規劃，濃縮大量知識的課程內容中快速學習。

線上課程還有一大優點便是隨選隨看，不論是午休或是通勤的時候，都能利用瑣碎時間積少成多，讓時間規劃上更有彈性的分配。以英式教育為特色的JUICE求識網路教育平台認為，透過5G時代的新型授課方式，將改變人們對學習的認知，JUICE求識不僅打造更高效率學習環境，將高畫質的教學內容送到使用者手中，還能透過平台搭建的社群網路與他人交流，以互動討論的方式互相學習成長。

至於要學習哪些知識並沒有一定的答案，可以先思考學習的目的是為了什麼？提升專業、強化外語能力或是發展第二專長等，只要知道自己為了什麼而學，自然就會有方向。如果暫時還沒有想法，先從最基本的英語能力開始，具備一定程度的英文能力不僅對求職加分，對將來跨領域學習也有幫助。

除了語言以外，JUICE求識網建議，不妨從原本就有興趣的事物出發，更可以基於好奇心觸發學習動機。平台在課程安排上也打破過去傳統的學科知識，邀請相關領域的專業人士以有趣生動的教學方式，製作包括音樂、影劇創作、健身、親子、藝術及心理學等學習課程，更貼近生活應用領域的線上課程。

把握時間線上進修，獲取新的知識或技能，才能在瞬息萬變的職場中增加競爭力。圖／freepik提供

很多人下班後或放假，回家只想倒頭就睡，或是軟爛在沙發上追劇滑手機，願意持續學習進修的人並不多，需要有強大的毅力與上進心，還要有不怕孤單，勇於拒絕聚會邀約的決心，但是「選擇做什麼，就決定會成為什麼樣的人」，不管有沒有達成目標，付出的努力都會不斷累積成自己的新技能，為自己開展新視野。

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