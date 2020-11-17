TIMTOS 2021虛實並進 11月24日起線上展說明會巡迴開跑

「2021年台北國際工具機展」正式宣布，明（2021）年展覽期間3月15日至20日，將以「TIMTOS 2021 Hybrid」虛實整合新展覽型態登場，實體展覽規模橫跨南港展覽一、二館及世貿一館，線上展覽並已於官網公告相關辦法，從產業面需求出發，以參加實體展即附贈線上標配攤位之服務獨樹一格，平台具「人性化互動」及「客製化體驗」兩大特色，提供買主絕佳觀展感受及採購需求體驗，參展商更可藉此突破時間與地域藩籬，零時差與買主互動，商機不漏接。

為協助國內參展商了解「TIMTOS 2021 Hybrid」如何以線上展覽吸引國際買主及所提供的無縫接軌參展體驗，主辦單位外貿協會與機械公會將於11月24日、11月27日及12月2日分別於台中、台北與台南辦理說明會，現場升級線上展覽還有驚喜，歡迎業者踴躍報名，報名可上網站（https://lihi1.com/bkmwT ）連結。

另外，從今年8月起推出的線上沙龍座談（TIMOTS Salon）與新品搶先報（TIMTOS Glimpse）系列活動也持續精彩，可於官網線上活動觀看。11月19日TIMTOS Salon邀請泰德協會主席Somwang分享目前泰國製造業現況，並強調泰國製造業應朝向智慧化、自動化與提高國內製造能力，降低對外依賴程度。TIMTOS Glimpse 11月12日則安排介紹台灣加工中心機指標業者協鴻；另於11月26日將壓軸連續播出兩家廠商，分別是伸縮護罩專業製造廠台灣引興，及雷射切割機、彎管機及智能化工作站之專業廠商穎漢。

TIMTOS 除了明年3月實體展精彩可期，線上展覽也已整裝待發，預計於今年12月7日起開放參展廠商升級選購線上展，相關資訊已於網上公告，掌握TIMTOS第一手消息請持續鎖定官網（www.timtos.com.tw ）及社群粉絲頁。