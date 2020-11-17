虛擬展覽再進化-台灣經貿網醫療、眼鏡虛擬館 VR虛擬成必備

2020年是個危機中激發創新的一年，在新冠疫情影響下，國際專業展換個形式重新整裝再出發，Online merge Offline虛實整合達到宣傳最大效益。經濟部國際貿易局委託外貿協會建置台灣經貿網（taiwantrade.com ）持續走在時代浪潮尖端，為臺灣中小企業提供最新技術與服務，在VR虛擬展覽方面，持續在展館型態上不斷優化外，亦積極發展新功能，現推出更完整、中小企業適用的虛擬展覽解決方案。

外貿協會11月17日舉辦記者會，介紹新上線的「醫療主題虛擬展覽館」及「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」，此二線上展館應用web VR技術，以幾近100%仿真度呈現展覽空間真實樣貌，讓國際買主即使無法出國，仍能透過線上進入展覽觀看產品，取得產品資訊、影音介紹或觀看產品360度環物展示。當買主對產品有興趣時，也可使用同步建置之線上下單功能，提供買主友善方便之介面讓採購需求即時完成。

外貿協會舉辦虛擬展覽再進化記者會，外貿協會黃志芳董事長（中）、世貿公司莊碩漢董事長（右）、外貿協會數位商務處陳鈴君處長（左）比出象徵VR的V手勢。圖╱陳宗慶

在記者會中，發表台灣經貿網開發最新應用於虛擬展覽/館6大功能亮點，包括：

一、獨創我商與買主面對面同步觀看產品之企業專屬VR視訊洽談間：過去進行視訊洽談時，供應商必須在視訊的這端拿實品展示給買主觀看；現在雙方可直接一起進到VR視訊洽談間，開啟內嵌的3D展品及條列規格來進行觀看及解說。這對規格專業、複雜或大型產品或工廠尤其重要，不再受到空間限制。

二、新增客製化導覽路線，並內嵌導覽員功能：買主將可選擇展覽中預設之多條導覽路線觀展，展覽主辦單位則可選擇使用網紅或親自進入虛擬展館擔任導覽員，拉近與買主之間的距離。

三、新增廠商自行上下架攤位/展館產品功能：參展商可自行上傳及下架虛擬展示間之產品，僅需使用手機拍攝產品，即可完成作業，操作上快速便利。

四、新增個別展覽攤位風格選擇功能：猶如實體展覽各攤位、展館裝潢爭奇鬥艷，新開發之虛擬展覽功能有助廠商依產品屬性、企業風格來自由選擇多種攤位設計風格。

五、新增試戴（Try-on）AR功能：「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」現已導入試戴（Try-on）AR功能，將3D眼鏡模組透過AR臉部辨識及眼鏡試戴功能，無須下載任何APP即可以手機試戴，並自拍分享。這對穿戴式產品或是居家物件等相關企業，在無需特殊VR/AR設備下，可輕鬆提供買主嶄新體驗。

六、新增720度實景拍攝功能：繼360度商品環物拍攝功能推出後，大受廠商好評，現推出720度實景拍攝，適合需要表現親臨空間感的廠商應用。

外貿協會黃志芳董事長（左）、世貿公司莊碩漢董事長（右），參觀醫療館虛擬展。圖╱陳宗慶

外貿協會亦表示，原訂參加4月馬來西亞銀髮照護展、10月法國巴黎國際眼鏡展（Silmo Paris 2020）及11月的德國杜賽道夫醫療展，均因新冠疫情導致展覽被迫取消；為協助我國相關產業廠商突破疫情衝擊，台灣經貿網建置了「醫療主題虛擬展覽館」及「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」。

外貿協會董事長黃志芳表示，日前貿協舉辦的線上越南形象展，有200多家臺灣廠商共襄盛舉，預估創造4千多萬美元的商機。即便明（2021）年實體展覽可如期舉行、恢復往年水準，虛擬展覽已是不可或缺的新常態，而不論是實體展覽或虛擬展覽，貿協皆會全力以赴。

外貿協會鄭凱岳組長介紹台灣經貿網VR會員方案。圖╱陳宗慶

「醫療主題虛擬展覽館」展出46家廠商、67件產品，展出廠商包括防護衣國家隊的聚陽實業、台灣精品廠商德淵企業及益達醫療儀器等，產品種類涵蓋IOT智慧醫療、醫療設備、醫材、復健、照護等；「眼鏡產業雲線上VR/AR展館」展出包含連續4年獲得台灣精品獎的冠馳公司及奕新企業等21家廠商、60件產品，產品包括在這次疫情擔當醫療重任的安全護目鏡、光學鏡片與鏡框鏡架、運動及時尚太陽眼鏡、抗藍光老花眼鏡等高規高品質品項。

台灣經貿網新創多項強大的數位拓銷新利器，包括建置企業專屬虛擬攤位展間，以「帶著走的虛擬攤位」（Virtual Booth）向國際買主展示，應用數位科技串接我商與國際買主，是廠商突破疫情洽商的首選商務媒合平台，協助我商搭建海外搶單最後一哩路，現已推出入門及尊爵2種VR會員方案供我商選用。