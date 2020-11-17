工業局攜手產官學 共同打造智能金屬產業生力軍

翻轉金屬產業人才招募，客製化培育企業人才！經濟部工業局109年度「智能金屬產業育才平台計畫」，推動企業媒合周邊大學校院，攜手培育智能金屬產業人才，11月13日於高雄大學舉辦成果發表會，邀請榮剛材料、勤美公司、久陽精密、龍畿企業、天聲工業、精工鑄造等6家企業高階主管，與金屬產業業者分享產學合作計畫成果和心得。

成果發表會吸引眾多金屬產業業者到場交流，足見金屬產業對新世代人才培育的重視。經濟部工業局張尚鈞科長表示，透過政府資源強化產業與大學校院的鏈結，達到「企業預約人才、學生銜接就業、學校發展特色」的三贏局面，本次也特別感謝高雄大學，不僅在培育國內學子出力，更熱心提供活動場地讓計畫成果有舞台可以擴散，工業局未來也將帶領金屬產業數位轉型及強化數位人才培育，實踐國內企業邁向數位製造管理的目標。

躋身全球前十大特殊鋼材供應商的榮剛材料，近年來面臨人才招募不易情況，總經理許澤東表示，現在進入數位大數據時代，我們傳統的煉鋼鍛造也想要蛻變，而此次育才平台的產學合作，透過企業出題、學生解題的模式，與高雄大學共同培育跨領域人才，由企業與學校共同規劃設計課程，並提供實務專題學習，讓企業與學生之間的互動更有溫度，成功找到對的人做對的事情，共同開拓學生職涯與公司願景，進而達到雙贏局面！

對金屬材料有很大興趣的高雄大學碩二學生翁辰旻分享，在榮剛材料實作訓練時，前輩不吝嗇地教導，讓他感受溫暖的企業文化，並透過這次產學合作，讓自己更了解職場所需的專業技能，開始規劃如何利用剩下的就學期間充實自己，對於未來要進入的職場，也有了初步的想法。

身為亞洲金屬成型鑄造的產業龍頭的勤美公司，為填補跨領域人才的缺口，結合明志科技大學開立客製化的「MES資訊數據分析」課程，讓學生跟著鑄造老師傅學習，從模具設計、模流方案分析到鑄造製程等，勤美公司鑄造事業處副總曹嘉仁指出，透過實作訓練可以開啟產學之間的通道，企業可以近身觀察學生的潛力、資質以及與公司文化契合度，企業也可透過年輕學子的嶄新眼光，洞察工作現場需要優化的地方，讓勤美的數位轉型更加穩健落實。

明志科大學生歐學謙在勤美公司業師指導下，奠定鑄造產業專業技能的基礎，實作訓練的表現連經驗豐富的鑄造老師傅都相當稱讚，直言再訓練個3年左右，他就可以成為一位獨當一面的師傅級工程師了!歐同學也很感謝業師的肯定，開心地說，謝謝學校教授理論及業師指導專業技能，讓他未來在職場就業上可以比其他同學早一步搶得先機。

今年度是智能金屬產業育才平台計畫執行的第一年，透過平台提供學生專業知能及職場實作學習，縮短學用落差，未來工業局將會持續推動產學合作計畫，複製擴散6案產學合作成功經驗，長期扎根金屬產業人才培育，與企業一同尋覓潛力黑馬!