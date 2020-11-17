交通部啟動無人機創意應用競賽與整合

為加速我國無人機於交通運輸領域之應用並促進相關產業發展，交通部於今(17)日在交通部1樓大廳辦理「卓越領航 乘風起飛」記者會，交通部林佳龍部長宣布同時啟動「無人機創意應用競賽」與「整合示範計畫」兩項活動，鼓勵國內大專院校師生與產業積極投入無人機科技研發與相關應用領域，期望凝聚產官學研力量，以此連結科技、產業與社會，開啟我國無人機產業新未來。

交通部開創無人機產業新藍海

交通部林佳龍部長表示，無人機領域有機會成為臺灣產業的新藍海市場，交通部不只在今年透過全球產業盤點，研擬我國無人機發展推動策略，整合產/官/學/研全面性合作籌組U team，更同時啟動「無人機創意應用競賽」與「整合示範計畫」兩項活動，明年更將應用5G技術與專案資源，加速我國無人機產業的技術開發與後續應用推廣。

其中「領航盃-無人機創意應用大賽」是由交通部運研所主辦，教育部資科司協辦，活動主要目的是鼓勵國內大專院校學生提出無人機的創新設計構想，並且與科技部南科管理局的無人機黑客松競賽合作串聯，提供優秀參賽團隊將設計構想實作的機會；本活動特別邀請漢翔、中科院以及金屬中心等國內航空及無人機領域專家擔任競賽指導業師與評審；本次競賽將於即日起至12月25日止開放報名，歡迎有志投入無人機研發之大專院校團隊把握這次難得機會。

交通部長林佳龍。圖／陳愛珠

「無人機整合示範計畫」是將交通部所屬的交通場域，提供無人機業者做為實地技術驗證測試的機會；經過彙整交通部部屬機關的業務需求以及場域評估，目前規劃以無人機協助公路總局轄管的橋梁進行檢測以及中華郵政的物流運送為兩大主題，並在11月24日辦理徵件說明會，歡迎國內無人機產學研界團隊踴躍響應。

搶攻全球UAV商機 共同加入U-Team

無人機被視為未來航太科技發展的重要領域，近年來不僅無人機的性能大幅的提升，應用範圍也是不斷地拓展，從以往航拍、物流運送、橋梁或邊坡檢測，未來更可望擴展到空中載客，形成城市空中交通全新服務模式。許多國際知名市調公司一致預測全球無人機市場將持續成長，整體規模可望突破1,200億美元。

交通部邀請產官學研共同加入U-Team，憑藉臺灣資通訊產業優勢，打造無人機完整產業鏈，同時透過物聯網結合人工智慧的創新運用，培育出高值化的軟硬整合方案及應用服務，未來向全球市場複製輸出，搶攻全球無人機龐大商機。