冬日進補當心吃錯油　百色壯麗挑選好茶油

時節將入冬，進補暖身大多選擇薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等，再配上一大盤麻油或茶油拌麵線，暖身又暖胃。然而，營養師總在進補時節提醒，在享受美食的同時，使用的油產品優劣會影響到身體的健康，若未小心謹慎選擇油品，未能達到進補的效果，反而增加身體的代謝負擔。

大眾熱愛進補的薑母鴨、羊肉爐、麻油雞燥熱易上火，對體質燥熱的人並不適合食用，容易造成嘴破、便秘等症狀，並且像是孕婦或孩童不宜食用麻油加米酒的料理，可用苦茶油雞湯與苦茶油麵線替代。苦茶油又稱茶油、山茶油，也有人稱作東方橄欖油，更常常被拿來跟地中海飲食中的重點主角-橄欖油做比較。山茶油富含Omega-9以及維生素E等營養成分，擁有極佳的抗氧化力。大家最關心的單元不飽和脂肪酸則高於橄欖油以及其他油類，飽和脂肪酸也低於橄欖油，對於心血管其實更加無負擔。

百色壯麗山茶油表示，有感於台灣因為油茶樹少，九成以上茶籽從中國進口，在台灣本地製油，過程中常因為茶籽水分與運輸環境，會有品質變異的問題；除此之外，多數廠商甚至是委託傳統工廠代工。種種環節都可能造成食品安全問題。因此直接在茶油之鄉的廣西龍川，進行自然農法栽種最天然的茶籽，並在當地建設無塵室工廠，並全程臭氧和紫外線殺菌，最後以氮氣封瓶，一條龍的生產模式，確保品質的穩定。

營養師夏子雯提醒，在選購苦茶油時，可以從以下三點觀察：1.茶油是否直接在「原料產地」直接現採現榨，避免茶籽運輸過程中產生發霉、黃麴毒素的問題。2.檢查官方有無公開生產工廠的生產認證照以及環境實照，認證包含食品級高規格Haccp/Iso認證與國際歐盟與美國Ecocert/USDA認證。3.確認是否完整通過如「SGS 373項無農藥檢驗」、「無重金屬殘留檢驗」、「芥酸與黃麴毒素0檢出」等檢驗。

儘管山茶油的好處相當多，許多人仍因傳統茶油的苦澀口感而敬謝不敏，主廚Kevin建議，可以選用以氮氣保鮮技術，將新鮮山茶花籽冷壓初榨製成的百色壯麗山茶油。他表示，因為百色壯麗山茶油比照頂級特級初榨橄欖油規格，完整保留苦茶油的營養價值，口感更帶有堅果香而無苦味，加上發煙點比橄欖油高，不論煎、煮、炒、炸皆適用。

適當攝取好油，可以幫助身體吸收代謝脂溶性維他命，維持生理機能。天冷需要進補補充熱量同時，也記得幫自己和家人選擇一瓶好油，每一餐都能吃的健康無憂。