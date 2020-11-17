智慧化菇類生產技術豐碩成果 　成功帶動菇類產業轉型

由國立虎尾科技大學與行政院農業委員會農業試驗所及翔元自動化機械公司共同執行及成果展示的「智慧化菇類生產技術成果觀摩會」，11月17日於國立虎尾科技大學展開，包括國內首套國產化的「全自動化太空包製包生產技術」等多項深具亮點的成果，在會場受到菇農及相關業者高度關注。

近年來勞動人口減少及人力成本的是菇類產業面臨的問題，為解決我國菇類產業面臨的現況問題與提升產業動能，行政院農業委員會自106起推動智慧農業「菇類領航產業」計畫，藉由智慧農業相關研究，將自動化、資通訊技術、物聯網與產線設計及機械製造等技術導入菇類生產流程中，近年陸續辦理各計畫的成果觀摩活動。

參與智慧化菇類生產技術成果觀摩會貴賓合影。圖／虎科大提供

本次由產、官、學研共同努力之成果亮點觀摩，展示了由農業試驗所、虎尾科技大學及翔元自動化機械有限公司共同開發之全自動化太空包製包生產技術，是國內首套國產化且已經上線生產之最新設備，該設備每分鐘可穩定生產26~30包太空包，較傳統製包生產模式可以省工3~4人，效率非常高，高效率且穩定的品質獲得現場與會者的一致好評，菇農期待能藉由該設備減少人力成本並增加產量。

虎尾科大校長覺文郁於開幕致詞表示，虎尾科大在工業智慧化及跨領域方面相當先進，也希望此次合作可以幫助我國菇類產業之整體產業環境。

農業試驗所指出，我國菇類產業發展至今已有百年之歷史，為餐桌上常見的料理，更是世界各國珍饈不可或缺的食材，其富含豐富的蛋白質、維生素、礦物質與膳食纖維等營養素，且整體產值已達130億新台幣，占整體蔬菜產值18%，然而目前正面臨產業長期缺工、人力成本過高，導致出口價格較高缺乏國際競爭力。如何克服上述產業面臨問題，並發揮菇類具有之高產值、資本與技術密集等特性，為智慧農業計畫投入之重點，從菌種、栽培生產技術及菇類生產管理等面向投入，結合資通訊技術及物聯網等科技能量，加強生產科技化、提高良率與降低成本等自動化設施及新栽培技術導入，期能改善菇類生產之缺工問題並提升工作效率，帶動產業整體競爭優勢。

農業試驗所植物病理組研究員石信德及虎科大機械設計工程系教授周榮源皆表示，除了全自動化太空包製包生產技術的研發外，我國對於袋栽菇類生產也結合自動化、資通訊、物聯網、大數據與產線設計及機械製造等技術，將過去人力需求極大的菇類產業轉型為節能、高效率、智慧化的生產模式，並且透過IoT物聯網技術的導入以及大數據的應用，讓業者能隨時監控菇舍的狀況，並結合自動檢測技術大幅降低產品的不良率，提高菇類太空包製包的品質，未來更可望串接生產端、供應面與消費端面向之需求。

農業試驗所指出，此次活動一開放即吸引大量業者及菇農報名，可見技術的成功及對產業的正面影響，也期待能除透過實地觀摩將已有之發展技術傳遞出去，更重要是將菇類同業凝聚，並提供產官學研充分交流機會，期許與產業共同成長並帶動未來菇類智農聯盟之推展工作。