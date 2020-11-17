趙樹海七十歲的粉紅斜槓人生 睽違二十二年的個人唱作專輯發表



叱咤台灣藝壇40年的趙樹海，選在70歲生日前夕推出個人唱作專輯『沙上的旅途』晶裝版CD專輯，距離『MIB三重唱專輯』已過了22個年頭 ! 趙樹海心中有感 :「足跡留在沙上會消失，記憶留在心中會模糊，歲月留在臉上會加深。別空嘆時光不待、歲月不再，我們該再度整裝，仰首期待！」

中化健康生技總經理陳小玲以超級粉絲獻上粉嫩的玫瑰花與生日蛋糕，讓趙樹海非常感動，忍不住拭淚。圖／業者提供

本專輯收錄「沙上的旅途」以及「敏感的楓葉」兩首歌曲，是趙樹海最擅長的民謠鄉村曲風，輕快的節奏可以瞬間帶您重溫民歌時代的回憶。歌詞則是在闡述內心流淌的時間，就如同手中的沙子，抓不緊也留不住，卻可以成就一個人的過往。趙樹海將心中的美好回憶與感受寫成詞、譜成曲，緩緩唱出過往的人生歷練，也期盼七十歲生日後，繼續譜出璀璨的人生。

趙樹海與粉絲大合照。圖／業者提供

簽書會與粉絲合照。圖／業者提供

身為中化健康生技骨質保健產品「固立穩定」代言人的趙樹海，年近70的他仍保有靈活穩健的身手，可見代言的產品是支持事業的後盾，他也成了產品的最佳見證者！除了代言固立穩定外，他在今年八月為該公司兒童產品「乳鐵多益EX6」創作廣告歌與趙樹海童謠集的20首兒歌，曲風精緻且多元的原創兒歌全部上架至「中化健康購趣味」網站，提供給民眾一個親子互動娛樂的空間。

繼童謠集後，雙方再度攜手製作推出這張極具收藏價值的個人專輯，並特邀美可特品牌設計公司為「沙上的旅途」專輯進行設計。專輯封面以特殊觸感的砂岩紙，加上用雷射雕刻堆疊出沙流的形狀，搭配透明的水晶殼輕輕地保護著，加上凹凸燙金營造出時間刻畫的痕跡，再用火紅的楓紅貫穿了整張專輯代表積極面對人生的熱情。

製作專輯的同時，趙樹海也首度跨界於貼圖插畫，他以粉紅先生(PinkSir)為主人翁，將他詼諧有趣的生活經驗以貼圖方式呈現，躍然於紙上!公司收錄120張貼圖主題，發行『PinkSir趙樹海貼圖集(一)』繪本，要與他的粉絲共同分享他的人生經歷。

公司更限量發行編碼888套的『趙樹海唱作專輯珍藏版』禮盒，內含『沙上的旅途』晶裝版CD專輯（包含一本精裝歌詞兩篇歌譜手稿一張楓葉書籤）以及一本『PinkSir趙樹海貼圖集(一)』貼圖繪本。目前於中化健康購趣味平台(https://eshop.phermpep.com.tw/)與全台誠品書店全面販售中。珍藏版禮盒除了有專輯與貼圖集外，公司更提供價值新台幣三千六百元的中化健康購趣味平台專屬折價券，憑卷可享多款獨家優惠！

透過限量珍藏版的發行，趙樹海要滿足粉絲將歌曲、創作、插圖一次收藏的心願，也同時希望能照顧到粉絲及家人們的健康，讓所有人能與他同享健康、靈活穩健的愉悅人生！也希望這個「趙樹海唱作專輯珍藏限量版」可以作為與粉絲共享的生日禮物，用歌聲療癒心靈，用圖畫代替說話，與您心靈對話。

『趙樹海唱作專輯珍藏限量版』禮盒。圖／業者提供



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