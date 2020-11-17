中風防治益起跑及心血管快篩讓您心動不顫動

腦血管疾病防治基金會高明見董事長(台灣權威神經外科醫師教授)積極推廣中風防治的知識與觀念，喚起人們對腦中風疾病的重視與關注，讓更多民眾瞭解造成中風的兩大隱形殺手-心跳異常心律不整與頸動脈狹窄，以及三高的健康管理，特別舉辦「2020中風防治路跑」活動，以締造更健康之社會，透過路跑活動鼓勵病友走出戶外，透過參與活動開拓積極正向的人生態度。

由財團法人腦血管疾病防治基金會、奇美醫療財團法人奇美醫院主辦，昌泰科醫股份有限公司受邀參與現場健康促進與衛教宣導的活動，現場免費幫民眾做心血管AI快篩檢測，非侵入並只需150秒即能得知自我生理健康狀況，昌泰科醫COMGO心血管AI量測儀的檢測內容，包括血管彈性是否有硬化或是狹窄的趨勢、是否有熬夜或睡面品質問題造成血管疲勞、沒有適當補充水份造成血液濃稠、以及當下的血管年齡狀況，並分析HRV壓力與元氣指數、心電圖訊號分析是否心跳異常與健康分數等13項預防醫學保健的健康指標，現場並透過營養師衛教如何透過正確生活作息與飲食補充營養來改善健康。

心血管快篩很重要，不可輕忽。圖／業者提供

現場免費幫民眾做心血管AI快篩檢測，非侵入並只需150秒即能得知自我生理健康狀況。圖／業者提供

腦血管疾病防治基金會董事長高明見醫師教授主力推廣腦中風防治，推動心律不整、頸動脈狹窄的篩檢，盼能減少腦中風的發生率、降低致殘率。高明見醫師表示，以前中風沒有很好的藥物治療，也沒有什麼篩檢方法，大家都覺得，一旦中風好像就沒辦法了。100個中風的人裡面，大概一半會失能、失智，輕微的還可以復健，如果嚴重的病患，生活起居都要依靠別人，病人本身很痛苦，對家庭和社會也是很大負擔，但現在科技進步，有AI（人工智慧）幫忙快篩，心律不整和頸動脈狹窄，已經可以做到大量篩檢，也有適當藥物治療。心律不整，吃一點抗凝血藥物，就能預防血栓跑去大腦或心臟；頸動脈狹窄的，可以把動脈硬塊開刀之療，或是放支架撐開，讓血流不要在頸部堵住、上不去，這些都能預防腦中風！

博仁綜合醫院心臟內科主治醫師暨生理功能室主任曾今坤醫師亦表示，建議民眾要提早休息讓睡眠充足後做運動，因為睡眠不足會影響抵抗力，身體正常的代謝功能會受到影響、人容易疲勞、精神不振，需趕緊找出睡眠問題做及時改善。睡眠充足會讓血液中的T淋巴細胞與B淋巴細胞均有明顯上升，睡眠有問題的人，免疫力會下降、火氣大、容易出現精神不振、無發專心，並容易受到感染、過敏、自律失調與心血管發炎等問題，且不能及時補充水分，體液的大量流失，容易導致血液黏稠，血黏度升高容易形成血栓，進而造成心肌梗塞或腦中風，運動流汗當下若沒有適當補充水份，不但讓血液變濃稠，引發電解質不平衡，可能因為血液毒素濃度太高致腎臟病變，曾今坤醫師建議，民眾千萬不要等到很口渴了才要喝水，尤其在運動的時候需要避免血液濃稠，因此建議民眾事先補充水份再進行運動。

2020中風防治路跑園遊會內容：

一、健促與宣導

中風預防 心血管AI快篩檢測 <活動主打>

健康促進與衛教宣導<骨質密度檢測、四癌篩檢、口腔黏膜檢查…等>

身體組成分析

衛教宣導<安寧病房宣導、器官捐募…等>

二、活動亮點

特色主題加油應援團，給你跑圈時注入滿滿滿滿的大活力

草地音樂會，悠閒地在奇美博物館野餐，還有專人演奏<建議自備野餐墊>

專業攝影讓你變網美，幫你找尋絕佳的網美點，拍出最靚的照片

主辦單位：財團法人腦血管疾病防治基金會、奇美醫療財團法人奇美醫院

奇美博物館地點：台南市仁德區文華路二段66號

2020.11.21星期六奇美博物館2020中風防治路跑園遊會活動相關資訊網址：

https://lohasnet.tw/Stroke_Prevention2020/