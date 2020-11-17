嘉里集團取得意利 illy咖啡代理權 搭配集團優勢搶攻咖啡市場

物流業者嘉里大榮今年成立子公司嘉里咖啡，並取得 illy咖啡台灣總代理。挾著集團網絡資源以及具備產地直送、國際報關、倉儲服務及物流配送等領域專業優勢，正式進軍每年800億元規模的台灣咖啡市場。

義大利是孕育歐洲咖啡文化的搖籃， illy品牌創始人Francesco更是現代義式濃縮咖啡機的發明者。從1933年在Trieste發跡，到今日風靡全球。 illy咖啡來台28年，原由美福食品代理，業務發展較挶限在北部；嘉里集團取得代理權後，未來將透過嘉里大榮全台據點做推廣，以及集團電商家裡購(Kerry Go)的網路銷售，擴大 illy咖啡在台灣市占率。嘉里咖啡董事長將由嘉里大榮董董事長沈宗桂兼任，配送業務也將委由嘉里大榮負責。

義大利人享受人生，更享受咖啡，義式咖啡的精華在簡單的一杯single shot黑咖啡展現，更是義大利人最常喝的飲品。比起在露天咖啡廳細細品嚐，義大利人反而更常在街邊站著喝咖啡，在甫落幕的2020台灣國際咖啡展中， illy咖啡攤位帶來義式咖啡的道地感受，讓近期無法出國的國人也能享受「立飲」義式咖啡儀式感。

2020台灣國際咖啡展中， illy咖啡攤位帶來義式咖啡的道地感受，讓近期無法出國的國人也能享受「立飲」義式咖啡儀式感。 圖／嘉里咖啡提供

illy嘉里咖啡在2020台灣國際咖啡展中，現場反應熱烈。圖／嘉里咖啡提供

嘉里大榮集團網路資源遍佈全球，為亞洲物流翹楚。成立超過一甲子以來，始終立足台灣、專注台灣，憑藉便捷、高度靈活的專業物流服務，提供台灣消費者優質多元的產品與服務。

繼「香港嘉里物流」成為義大利國寶illy咖啡全線產品香港、澳門地區獨家經銷商後，台灣「嘉里咖啡」也透過集團資源，取得illy咖啡台灣總代理權，期許提供台灣的咖啡愛好者最頂級、新鮮的義大利咖啡，享受前所未有的咖啡五官體驗。「嘉里咖啡」具備產地直送、國際報關、全程專業溫控配送及倉儲服務等優勢，拉近莊園到舌尖的距離，讓咖啡愛好者能夠恣意探索新鮮咖啡豆的香醇風味。

嘉里咖啡官網：https://tw.kerrycoffee.com/ 。