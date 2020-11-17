中鼎六度蟬聯道瓊永續指數 躍進全球營建工程業第二名

中鼎工程（9933）連續六年入選道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）之「新興市場（Emerging Markets）」成分股，在全球所有營建工程業中排名第二，經濟面與社會面評分排名位居第一與第二名；環境面排名亦大幅進步17％。中鼎是台灣唯一且首家入選DJSI的工程產業公司，彰顯以信賴為經營核心，整合ESG至業務發展的作為，獲得國際投資機構的高度肯定與認同。

在全球布局過程，中鼎深刻瞭解工程產業發展跟氣候變遷的高度關聯與影響，透過氣候變遷相關財務揭露（TCFD）辨識經營的風險與機會。截至2020年9月，綠色與低碳工程新簽約額已經達到1,090億元，佔總工程的86％，成為業務成長的重要動力。整體業績表現亮眼，新簽約額與在建工程，年成長率分別為48.6％與37.8％，達到新台幣1,272億元與2,801億元。

中鼎在永續推動上，以集團四大核心技術：「統包工程智能化（iEPC）」、「智慧工廠」、「循環經濟」和「綠色工程」為主軸，推動「全員CSR」，並設定目標與管理策略，透過全球7,000位員工的參與，落實全球永續。

為持續內化並擴大永續行動力，中鼎開業界先河，舉辦「CSR Moment」永續行動，透過每次會議開始前分享CSR相關議題，打造一個永續、樂於分享的工作環境。今年接續投入「CSR永續工程微電影」徵選及「小小永續工程師營隊」活動舉辦，啟發全員落實綠色行為，扎根永續教育。

中鼎善盡企業社會責任，除了持續列名ENR百大國際工程公司，並榮獲《天下雜誌》「CSR企業公民獎」，TCSA「台灣企業永續獎」十大永續典範企業等多項大獎肯定，集團總裁余俊彥更以卓越的領導能力和績效，榮獲GCSA最高榮譽「傑出人物世界獎」。

中鼎承諾持續以最值得信賴的團隊、綠色創新的開拓者、幸福職場的雇主與願意承諾的企業公民等永續角色，持續發揮永續影響力。

CTCI中鼎集團（TWSE: 9933，TPEx: 5209，TPEx: 6803）1979年創立以來，承攬多元化重大工程，提供全方位的工程服務、產品和解決方案，發展至今已成為國際級統包工程公司，業務範圍包括煉油石化、電力、環境、交通、一般工業等工程領域，提供全球最值得信賴的工程設計、採購、製造、建造施工、試車操作及專案管理等服務項目。於全球逾10個國家成立約40個據點，集團員工總數約7,000人。

CTCI中鼎集團網址：http://www.ctci.com/