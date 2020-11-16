監委巡察桃園市 首站拜會市議會

監察院109年度地方機關巡察第4組責任區巡察委員蔡崇義、施錦芳監察委員巡察本市，今（16）日第一站抵達桃園市議會，邱奕勝議長親自率一級主管迎接，並在議長室進行座談，雙方就人口成長、交通建設等議題交換意見，邱議長特別提到，桃園市近年的進步與發展，吸引了不少雙北的市民朋友選擇定居桃園，而捷運藍線與未來綠線連通桃園市與雙北市，北北桃生活圈已密不可分，多項涉及跨市的交通建設，雙方需要透過溝通取得共識，共同促進地方發展。

邱奕勝議長親自率一級主管迎接兩位監察委員，並在議長室進行座談。

監察委員表示，桃園市這幾年發展快速，人民都有目共睹，也是非常具有潛力的都市，此行主要是至地方了解是否有需要協助的地方。邱議長回應說，桃園市自103年升格為直轄市以來，人口快速成長，目前已突破226萬人，因應人口增加所衍生的交通擁擠現象是迫切需要解決的問題之一，且通勤雙北人口數越來越多，上下班時間交通壅塞的程度超出預期，許多交通建設須加緊腳步跟上民眾的需求；軌道建設則是大都市的指標建設，議員也會持續為民喉舌及發揮監督的責任，讓桃園的交通更加便捷、桃園的發展更加進步亮眼。

邱議長最後也提到，桃園的未來是非常受到矚目及期待的，議會及議員們作為市民及市政府的橋樑，了解人民需要並且用心監督市政，致力於讓市民朋友們享受更優質居住環境而努力。