貿協辦理「全球線上視訊採購大會」 11月20日起盛大展開

新冠黑天鵝（COVID-19）搗亂全球經貿秩序，逆轉全球化既有格局，迫使產業供應鏈朝區域化與在地化經營。台灣歷經SARS風波，在2019年末一場無預警的疫情下，華麗轉身，躍登世界成功防疫的舞台。就在全球經濟系統性風險升溫的同時，台灣今（2020）年第三季經濟成長率達3.33％，在疫情浪尖寫下亞洲四小龍之首且唯一成長上修國；出口表現更優於亞洲鄰國，今年1至10月成長3.39％。

值此國際聲勢大漲之際，經濟部國際貿易局委託外貿協會在年底前再增辦三場系列視訊採購洽談會，包含「台灣科技防疫x數位防疫」、「台灣綠色產品暨綠能」以及「台灣五金手工具」，協助我商掌握疫後全球產業脈動，不漏接商機採購。

首部曲「台灣科技防疫x數位防疫」線上視訊採購大會訂於11月20日在台北國際會議中心揭開序幕，針對我醫療器材及耗材、偵測新冠病毒產品、防疫產品生產機械及原料、醫療服務及防護、數位科技與智慧醫療等優勢產業，廣邀全球買主共同見證我醫療、科技與防疫實力。

防疫採購大會自開放報名以來，已吸引31國78位買主共襄盛舉，其中年營業額1億美元以上廠商達十餘家。指標性買主包含澳洲筆電生產巨擘Pioneer Computers，擬對我智慧醫療、醫用電腦監控系統設備進行採購；西班牙醫藥保健食品用品大廠Meiji Pharma Spain，對我醫藥級消毒產品展現高度興趣；日商日進醫療器株式會社，為日本知名醫療器材及耗材批發商，因我口罩國家隊的盛名而來，擬採購N95口罩。

疫情方興未艾，歐美單日確診人數持續竄升，面對疫情桎梏，外貿協會除架設「防疫國家館」數位平台（https://www.anticovid19tw.org/ ），與國際分享經驗、共享資源，亦協助國內業者突破時間空間藩籬，覓尋產業出海口，歡迎國內廠商先進踴躍報名參加。

續曲「台灣綠色產品暨綠能」以及「台灣五金手工具」線上視訊採購大會將分別於11月27日以及12月9日在台北世貿一館第3至5會議室隆重登場，預計洽邀全球逾100位買主在線上與我綠能及扣件、手工具等相關業者一對一雙向交流。