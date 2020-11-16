2020 CSEA卓越客服大獎　表彰專業客戶服務

今年共有10家企業、12個團隊和31位得獎人獲獎

由臺灣客服中心發展協會(TCCDA)舉辦第四屆「CSEA卓越客服大獎」11月12日於格萊天漾大飯店舉辦，該獎項表彰臺灣不同領域之客服中心優異表現。主辦單位今年選出包括「公司類」10家企業、「團體類」12個團隊及「個人獎」31位得獎人。

臺灣客服中心發展協會理事長莊文明表示，希望透過每年卓越客服大獎的舉辦，讓大家歡聚在一起，為客服中心產業建立學習標竿與產業交流，並讓客服主管與人員獲得啟發，擇善而從追求卓越。頒獎典禮當天除邀請得獎企業團體及個人出席領獎外，經濟部工業局陳佩利主秘也出席擔任頒獎嘉賓時表示，今年非常感謝客服業界在紓困、防疫上的協助，如1922、1988等專線，她代表政府謝謝在座客服人員的協助。

今年的參賽企業橫跨電信、金融、保險、資訊、道路救援、運輸物流等業種，角逐「服務創新、客服訓練、客服管理、客服承攬、系統供應、客服電銷、智能系統技術」等獎項，最終脫穎而出的得獎企業及團體，以電信業及金融業為最大贏家，評審團表示，今年參賽的客服中心，因應疫情影響，皆做了最棒的異地備援與分倉分流機制，在最短的時間做好超前部屬，服務不但沒打折，反而提供更好的服務給客戶，真的非常值得讚許。頒獎典禮當天也一併發送2020「CSEA卓越客服大獎」專刊，除了有得獎企業、團體與個人的服務特色與成功心法外，還邀請政府單位及業界專家分享產業趨勢，提供企業作為客戶服務創新的參考與借鏡。

另外，今年臺灣客服協會也推薦由該大獎評審委員會遴選出的優勝企業，參與「GCCA大中華區客戶中心聯盟」獎項，由宏華國際、台新銀行、DHL Express Taiwan、新光人壽、行遍天下祥碩興業等公司榮獲五項大獎，成績斐然，顯見臺灣服務的「軟實力」，藉由交流互動、經驗分享、商機共用等方式，提高服務水準與營運規模，並期望客服產業能持續朝向「服務超群」的目標邁進。