推動大學社會責任實踐 朝陽科大行銷系致力農村再生結合地方保護石虎棲地

在社會期待下，大學不應侷限於傳承知識的學術殿堂，還須承擔起改變社會的角色。近年來，朝陽科技大學執行教育部推動大學社會責任計畫，帶動年輕學子投入地方創生，受到肯定。其中，行銷與流通管理系「智慧商務與行銷塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式計畫」，以智慧商務與行銷模式，塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式，從保護石虎的自然環境出發，營造「生活、生產、生態」三生的團結互助優質農村生活，並以優化農作及建立當地品牌為目標，帶動地方創生，受到重視。

透過「生活、生產、生態」三生的互助農村生活，帶動地方創生，是朝陽行銷與流通管理系USR的重要目標。圖／朝陽科大提供

為了推動大學社會責任實踐，朝陽科大行銷與流通管理系針對農場經營困境提出解決方案，協助農民地方創生且獲得永續經營的能力，讓學生從做中學的經驗來獲取理論實現於產業實務。計畫主持人陳博舜老師指出，從南投縣中寮鄉地方創生共識會議開始，朝陽科大積極與鄉公所及鄉代表會共同推動鄉內具共識的未來發展；另一方面，朝陽科大積極協助友善農拓展行銷，並讓社會了解南投縣中寮鄉積極保護石虎棲地並建立共生共存模式，而農民在其私有土地可觀察石虎棲地重要的獸徑，也能看到其他重要的野生動物，例如山羌、山豬、食蟹蒙、穿山甲等，當農民能保護棲地，這些野生動物也能有良好的棲地且能永續生存。

除了南投縣中寮鄉公所，南投市公所也有部分農民土地有石虎出現，更以直播節目來宣導中寮鄉投入的石虎棲地保護之重要性。由於這些里山農夫也需要足夠的生存經濟產值，才能夠持續在自有土地提供保護石虎的友善棲地，因此朝陽科大行銷與流通管理系採用導流導購的商業模式，來協助里山農夫發展永續經營的智慧商務與行銷，在地農民團體並於農閒時，提供境外學生訪談推播於各國網站社群平台，使南投縣中寮鄉保護石虎棲地的知名度大開。

近年來，朝陽科大社會責任實踐基地(USR Hub)一直致力於USR推動，4件萌芽型計畫及5件種子型計畫，在師生積極參與下執行成果豐碩。不但榮獲2020年天下USR大學公民獎全台私立技職第一，在「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」及「環境永續」四大面向共42項指標，全方位實踐大學的社會責任，更在2020年英國泰晤士高等教育(THE)以聯合國17項永續發展指標(SDGs)為評核標準之「世界大學影響力排名」中名列301-400，其中三項指標挺進全球百大。未來朝陽科大亦將持續帶領師生以永續發展為指引，協助解決社區文化凋零、產業沒落、環境永續、人才流失等問題，積極落實大學社會責任。