全國科技會議分區會議花蓮召開 紮根在地 展望2030科技發展

行政院全國科學技術會議分區會議，日前在花蓮召開圓滿落幕，東部地區產學研各界、公民團體代表和地方民眾共計300餘人次參與會議。這次全科會東區會議來賓的意見，將作為未來政府規劃科技政策的參考依據，也有助於大會正式討論，和後續科技政策願景的落實。

全國科技會議已在北、中、南部召開分區會議，此次是首次加開東區分區會議，邀請東部地區產學界人士和地方民眾的參與，聽取在地聲音與意見，作為政府擬訂未來四年科技政策方向與目標的參考依據。

科技部次長謝達斌在開幕致詞時表示，第11次全國科學技術會議將於今年12月底在台北市召開。此為依循「科學技術基本法」之規定，政府每4年舉辦一次全國科學技術會議，藉以預應未來、接軌國際、紮根在地，匯集產官學研代表及公民的意見，共同擘劃台灣未來的科技發展藍圖。

科技部次長謝達斌指出，國家的科技發展需要各界的支持與合作。圖／台灣經濟研究院提供

謝達斌指出，全國科學技術會議每兩年再進行一次滾動修正，確保政策的永續性和適切性，引領台灣邁向創新、包容、永續的2030願景，這也台灣社會想要達到的目標。「科技部將因應未來，以創新的思維，共同盤點當前科技發展的缺口，超前部署科技發展策略，運用科技解決各界問題。」

為增進跨部會之間的協作，科技部、行政院科技會報辦公室與各部會共同合作，已召開4場議題小組會議，及1場整體策略檢視會議，廣為徵詢各界產官學研意見。

落實接軌國際，順應聯合國的永續發展目標，科技部也結合各部會的力量，齊心合力共同擘劃兼顧安心家園、經濟發展和環境永續的科技政策。為紮根在地，創造多元包容的社會，科技部亦透過跨世代、跨族群、跨區域討論，凝聚國人科技政策的共識。

謝達斌強調，國家的科技發展亟需各界的支持與合作，鼓勵與會來賓和社會各界對國家科技政策提出建言。

環顧國內外發展情勢，考量國家發展的需要、各界的期待、社會的需求，以及區域均衡發展，匯集產學研以及地方代表的意見，本次全國科技會議共凝聚四個焦點，鎖定匯聚成人才與價值創造、科研與前瞻、經濟與創新、安心社會與智慧生活四大議題，分別由教育部、科技部、經濟部與衛福部主持討論，並透過網路直播實現公民參與廣納各方建議。