FUN電囉！親子節能Ready go！中小學節約能源創意七十二變 吸引萬人共襄盛舉

經濟部能源局為推廣節能意識，日前11月14日於臺北市立木柵動物園入口廣場舉辦「FUN電囉！親子節能Ready go！國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎」，聚集來自全國國中小學隊伍，帶來準備已久的節約能源小短劇，各隊伍使出渾身解數，現場競爭非常激烈。另結合節能教育互動體驗的遊戲攤位，將學童喜愛的可愛動物與趣味關卡結合，讓學童在玩樂中成長，今年亦大受好評。經濟部能源局表示：「10年來透過舉辦競賽活動，成功將節約能源知識傳遞給民眾，未來亦會繼續推廣節能教育並向下紮根。」

能源議題是人們需時刻面對的一大挑戰，培養下一代具備節能觀念更是刻不容緩！能源局推廣能源教育多年，目的在於讓學童對於節能議題更加重視，進而身體力行關心環境。小劇場創作競賽歷經半年選拔，全國國中小超過50組參賽中，選出10組進入決審，參賽隊伍個個實力堅強，不僅舞台道具下足功夫，更製作出既有創意也符合節能議題的劇本，包含宮鬥穿越劇、職場現代劇、童話改編等，生動有趣的演出獲得現場觀眾尖叫喝采，也展現出多元學習環境之下，學童的創意潛力無限。

小劇場創作競賽最終由新北市私立育才國民小學獲得第一名，其富有巧思的劇本巧妙地結合節能觀念，演出流暢、演員表現大方，獲得評審一致好評；第二名分別為嘉義市民族國民小學及新竹市茄苳國民小學。

當日活動另一大重點為節能遊戲闖關攤位，以各類能源知識、節能觀念為題材，設計有趣的遊戲挑戰關卡。家長帶著小朋友們玩的不亦樂乎，每一個攤位都受到熱烈歡迎，現場民眾受訪表示：「能夠在假日帶著孩子邊玩邊學習節能知識，真的很有意義！」而主辦單位特別準備的吉祥物「阿光」精美小禮扭蛋機，也在活動當日被搶「扭」一空，熱鬧非凡！

節能遊戲闖關攤位，以各類能源知識、節能觀念為題材，設計有趣的遊戲挑戰關卡。圖/主辦單位提供

國民中小學節約能源創意小劇場創作競賽，在歡笑聲中圓滿結束，參與民眾滿載而歸，小朋友們玩得盡興、同時學習到節能觀念，能源局表示未來將持續推動能源教育多元活動，培養下一代正確觀念。以上廣告由經濟部能源局提供。

相關活動訊息，歡迎上「能源教育資訊網」(http://energy.mt.ntnu.edu.tw)查詢。