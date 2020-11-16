台中南天宮認養臺中市政府200盞路燈 用行動點亮每條回家的路

臺中市政府建設局積極推動公有路燈認養，結合民間與企業力量，將更多資源挹注於路燈維護、汰換節能燈具等。台中南天宮為響應該政策，於今（16）日在南天宮大殿舉行「台中南天宮認養台中市政府100盞路燈受贈儀式」，由台中市政府建設局長陳大田代表接受。除原認養的100盞之外，台中南天宮主委吳光雄更於捐贈儀式現場加碼100盞，共計認養200盞路燈，希望藉此拋磚引玉，讓更多市民投入路燈認養的行列，用行動支援一起點亮每條回家的路。

臺中市政府建設局局長陳大田（左）致贈感謝狀予台中南天宮主委吳光雄（右）。

該受贈儀式除雙方代表臺中市政府建設局陳大田局長及台中南天宮主委吳光雄之外，更邀請彭岑凱處長、臺中市養護工程處蔡孟奇主秘、林俊男副總工程司、臺中市議員羅廷瑋、李中、鄭功進、邱素貞、民眾服務站陸光智主委、臺中市東區區長何宜真等共同見證！

台中南天宮認養臺中市政府路燈受贈儀式，與會來賓合影。

陳大田局長表示，感謝南天宮多年來對積極投入公眾事務，不僅認養200盞台中市公有路燈，也認養廟宇周圍園道進行維護作業，將公共空間打掃乾淨，落實公民參與，以實際行動協助市府撙節養護費用，讓市府資源得轉分配其他建設與設施養護，市府希望結合眾人力量挹注，亦有助民間團體、企業及個人樹立良好形象。一盞燈1年認養費用為新台幣1,000元整，一次最長可認養3年，還可自行指定認養地點、盞數，並載明認養者姓名，若不指定地點則由建設局或各區公所代為指定。有意認養者可於「臺中市政府服務E櫃檯」(https://bit.ly/2LpoMaO)或臺中市政府建設局官方網站(「https://bit.ly/2E6Mh8e」)申請。



台中南天宮主委吳光雄表示，台中南天宮以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。除了本次認養臺中市政府200盞路燈外，年初更配合臺中市政府捐贈百萬設備給大台中國中、國小學校提供教學環境。台中南天宮長期以來持續在做愛心物資佈施以及全國性白米佈施公益活動等，來幫助給各學校或偏鄉弱勢學童、低收入戶等真正需要幫助的朋友，希望在防疫期間三餐不挨餓，關懷台灣地方角落弱勢家庭，在這全球景氣低迷的社會注入一股暖流。

台中南天宮是地方信仰中心，秉持行善濟弱關聖帝君精神，整年都在施做公益；今年十月前，已發送逾七萬斤白米，造福數萬戶弱勢家庭。今年歲末，台中南天宮依循傳統，預計將再舉辦冬令救濟活動，除了佈施白米，還有麵條、醬油、罐頭、沙拉油等生活物資，要讓弱勢家庭過好年。

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