2020花蓮太平洋溫泉季登場 享英雄美人雙泉再抽汽車

文／朱智偉 圖／花蓮縣政府提供

今年秋冬最夯的「2020花蓮太平洋溫泉季」即將登場，為了推廣花蓮冬季旅遊和溫泉好湯，花蓮縣政府日前於台北三創文化園區舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」宣傳記者會，活動將於11月21日至12月20日舉行。本次溫泉季代言人甜美女聲—林舒嬅和原民歌手—耕莘‧撒耘出席宣傳記者會介紹兩大溫泉特色，並與花蓮縣長徐榛蔚一同進行鏡開儀式也象徵2020花蓮太平洋溫泉季正式啟動，歡迎全國鄉親來花蓮享受花蓮好湯。

進行鏡開儀式象徵2020花蓮太平洋溫泉季正式啟動，歡迎全國鄉親來花蓮享受花蓮好湯。

2020花蓮太平洋溫泉季主題以「英雄美人‧雙泉奇浴」，分別在瑞穗與安通兩大溫泉區建置特色光影展區，並沿街打造日式燈廊，讓因疫情無法出國的國人們，也能彷彿來到日本溫泉鄉。其中瑞穗展區內的「花見英雄湯」以夢幻粉色櫻花樹燈為元素，並以金黃稻穗燈飾代表花蓮好米，再搭配朦朧水霧，彷彿置身於日本三大名泉之一「有馬溫泉」；安通展區內的「情繫美人泉」將設置浪漫樹燈、另有每半小時展演的「花漾輕舞秀」等，豐富的燈飾讓兩大溫泉區增添浪漫氣氛。

歡迎大家到花蓮泡湯完來一杯香醇鮮乳。

此次「2020花蓮太平洋溫泉季」結合「2020太平洋fali fali音樂節」於11月21日盛大開幕，現場將有原民歌手王宏恩、鹹豬肉樂團等接力演出，也邀集45攤來自花蓮的原民小農，展售原鄉部落最優質的生鮮有機蔬果等；另外溫泉專車也有推出一日遊及二日遊套餐式行程，提供國人旅遊最輕鬆便捷的遊程方式，並結合溫泉、美食、縱谷等相關旅遊景點，免除遊客規劃及交通安排。

徐榛蔚縣長和與會貴賓一同合影，歡迎全國鄉親來花蓮泡湯。

現在只要於活動期間內，在兩大溫泉區鄰近的光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮等七個鄉鎮的合法旅宿業住宿，即可參加抽汽車等大獎活動，住一晚抽一次，等同於住的天數愈多，中獎機率越大；同時參與活動的遊客，凡是名字中有「英」、「雄」、「美」、「人」、「瑞」、「穗」、「安」、「通」其中一字、在兩大溫泉展區現場拍照上傳個人臉書、或在活動合作的22間溫泉旅宿穿著日式半纏與裝置藝術英雄美人鴨合照，即可獲得精美限量好禮一份。