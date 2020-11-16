活用Appier AI技術圈定潛在顧客　MyDress多角化佈局電商

專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（以下簡稱 Appier），持續運用AI技術協助企業解決各種類型的商業挑戰。新冠疫情讓香港零售業大受打擊，卻也讓不少中小企業和品牌看到網購商機和轉型機會。知名時尚電商平台MyDress正因為看好香港網購市場的發展，自去年10月起與Appier展開合作，全力加速平台數位轉型的步伐，也希望藉此能幫助更多本土零售品牌建立網店，化危機為轉機。

MyDress平台擁有大量且優質的日韓台潮流服飾、內衣、美妝及生活百貨，近年來頗受年輕女性族群歡迎；但隨著網購競爭越發激烈，單純透過歷史消費記錄進行分眾的方式越來越難激起消費者購買的動機，有限的用戶輪廓也導致「廣告投放效益不彰」與「溝通渠道過於分散」等問題，迫使品牌開始思考「更有效獲客」及「更聰明互動」的方式。

Appier先從消費者造訪網站的頻率、瀏覽過的產品、以及加入購物車記錄中，排序出最有價值的受眾區隔，並進一步分析其在站內和站外搜尋的關鍵字和興趣標籤，利用AI和深度學習技術圈定更具效益的潛在顧客，進行下一步的廣告接觸或會員溝通。 除了協助MyDress識別高價值用戶進行廣告投放，這次更結合了「動態商品推薦」，即時將最合乎消費者興趣的產品推薦給目標受眾。而更聰明的互動除了仰賴自動化行銷工具外，若能根據平台受眾進行更精準的「關鍵字行銷」，主動出擊的成功率更高。結合AIQUA顧客互動優化平台的自定義受眾功能，MyDress能快速鎖定對「韓流」或「針織」感興趣的族群，運用動態廣告將「韓系」或「針織」服飾或推薦給消費者，而不受限於第三方平台對人群輪廓的標籤範圍，避開跟競品爭搶同類消費者目光的機會，更有效分配預算。

利用獨家促銷訊息刺激VIP用戶續購，提升訂單價值。透過「個人化的產品推薦」與「動態置換的廣告形式」，更大程度地觸及潛在用戶，也能即時反應平台主打的特定優惠和促銷活動。 AIQUA內建的分眾關鍵字幫助MyDress誘發顧客的隱性需求，導流至以台灣美食、行貨家電為定位的MyFood、MyLiving姊妹平台。圖／appier提供

MyDress今年亦採取多角化經營垂直電商的策略，創立MyFood、MyLiving兩個分別面向台灣美食、行貨家電的平台，以滿足零售業者與消費者雙向的需求。疫情衍生的宅經濟意外帶動港人消費習慣遷移至網購平台，也順勢開啟跨境電商的機會。

原先曾任職於電商龍頭的MyDress創辦人兼董事黃震宇認為：「網路行銷策略沒有一招走天下的，必須根據網友的需求、同業的網路行銷能力不斷調整，而大數據分析及客戶體驗是經營網購平台的關鍵。Appier團隊的專業技術和對電商操作的熟悉讓人印象深刻，多虧他們協助與經驗分享，讓我們能輕鬆落實最有效益的解決方案，快速在行銷活動中取得成功。我們非常期待在未來能與Appier持續合作。」

Appier成長策略暨行銷部副總黃琬珺則表示：「面對未來的不確定性，Appier今年上半年已與許多香港零售品牌陸續開展合作，大家都力求能及時跟上大環境的變化，強化數位競爭力。MyDress兩位創辦人都具備電商和IT背景，對品牌策略的思考非常明確，也善於應用行銷工具發揮自家平台的優勢，我們期待在未來與MyDress一起活用AI技術，有能力幫助更多香港零售品牌轉往線上，讓好的商品被更多消費者看見。」