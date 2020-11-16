富泰金融科技運用Xilinx 賽靈思FPGA晶片

富泰金融科技建設人工智能數據加速晶片 AIOT 基礎設施，推動「亞洲區演算法開發加速中心」

AI 晶片因應智能數據產業發展趨勢

新一代商業智慧架構藉由新型數位科技，趨動並融合大數據、智能數據、人工智慧、演算法、運算力等在各產業應用。富泰金融科技專注在 IPFS 分散式技術、數據隠私、數據加速、視覺晶片於數據智能產業的應用。

有別於 Intel /nVidia GPU 服務器，富泰金融科技公司基於 Xilinx FPGA 硬體高端晶片及 arm-based 64bit 晶片設計之主機板，用於高端 AI HPC 超算服務器和其他相關設備，包含融合 AI、Blockchain、大數據、演算法、分散式儲存、資料加密等技術。

富泰金融科技公司作為 AIOT 晶片基礎設施的提供者及數字經濟的領航者，主要提供數據加速、數據加密、數據安全、數據隠私、AIOT 區塊鏈整體解決方案。富泰金融科技基於 Xilinx FPGA EG19 晶片研發之 eyeball 55 FPGA 晶片，並充分運用「Xilinx Vitis 人工智慧統一編譯軟體平台」作業系統，以自有技術之主機版和系統品牌，建立全球生產製造、測試、維修、客服等供應鏈體系，首次在台灣區發佈出貨。

eyeM5 智能設備低延遲高運算低耗能

富泰金融科技專注在 IPFS 分散式技術、數據隠私、數據加速、視覺晶片於數據智能產業的應用。其基礎科技研發之五大平台包含：

1. 即時金融大數據整合平台；

2. AI inside60演算法育成平台；

3. eyeM5 550 AIOT人工智慧電腦實證平台；

4. eyeM5 edge FPGA邊縁運算平台；

5. eyeM5演算法加速開發平台。

富泰金融科技Xilinx FPGA-based解決方案

1. AI 智能終端設備

新世代創新應用之 5G +AIOT 芯片設計以建構全球生態系典範而努力，充分發揮 FPGA芯片低耗能、高算力、低延遲等最具競爭優勢之特性，開發下述三大產品系列：

1) eyeM5 550 AIOT computer Pro (多AI即時影像模型人工智能電腦)。

2) eyeM5 AIOT computer Lite 單/雙AI即時影像微型人工智慧電腦。

3) eyeM5 3500+5G人工智能視覺影像辨識嵌入式系統。

4) eyeM5 8500 edge HPC多AI即時影像模型部署於雲服務架構。

2. eyeM5開發者平台

富泰金融科技公司專門設計一套「eyeM5 middleware 硬體抽象層」的韌體套件迭在硬體晶片之上，亦即在ARM /FPGA 晶片做一個橋介面，協助軟體工程師、加密專家、資料科學家透過「eyeM5 middleware 硬體抽象層」，專注於演算法模型之建構、測試和優化，可以透過高階語言編輯、編譯後，直接佈署在FPGA 中，實現高速運算的效能，完全保護隱私，協力廠商人員也無法觸及「演算法」，進而提升商業的性質。

3. 演算法類型庫：五大類型50種AI模型

演算法加速開發中心

eyeM5 Algo Bank演算法移植至FPGA驗證

上圖為量化模型開發示意圖分別是 python/R 語言的開發介面、即時資料 的視覺化、即時交易訊號警示、對多商品使用單一策略進行即時交易、對多商品多時間週期使用單一策略進行即時交易、全球金融大數據庫即時呈 現、實單交易於國內証券對中金所、鄭州、大連、上海期貨、上海原 油等交易所，最後為實單交易於倫敦 LMAX 的畫面。除此之外，亦能實單交易於國際八大交易所與台灣各大券商。

Vitis 創建Tensor Flow人工智能演算法模型

早期在FPGA及硬體上實作軟體之開發經驗，應用Xilinx 軟體環境，包含Vivado設計軟體、OS及韌體SDK、嵌入式應用SDSoC等開發流程及界面，須有深厚FPGA 的專業能力來進行開發、驗證、除錯、佈署等工作，研發時間冗長。

Vitis係由賽靈思打造的一套AI 通用軟體開發平臺，用於AI 環境的搭建及開發環境的標準化，可使FPGA環境之開發者大量節省研發時間。Vitis AI開發工具，專門就是幫助AI開發者用於加速AI及機器學習開發，包括AI優化器、 AI量化器、AI編輯器，以及AI分析器等，更支援深度學習這一類DSA（專用領域）應用架構的DNN處理器，例如電腦視覺CNN、LTSM及MLP多層感知神經網路。 富泰金融科技的AIOT FPGA 產品系列，相容在Vitis 開發的軟體及AI model ，進行開發、驗證、除錯、佈署，AI科學家能很快利用這些好用框架、開發工具，來加速AI或DL模型在FPGA上執行，以建立行業所需的特定領域AI應用。

在IC 設計、資料科學、數值分析、金融演算法、人工智能模型經過長時間的訓練、迭代、微調、優化，得到最佳的目標函數，透過富泰的eyeM5 FPGA SDK 可以快速地將Algorithms 移植到FPGA， 形成個人、公司最佳的資產保護、保存、建立獨特的商業模式，進而進行全球化商業化的授權及業務行銷活動的推廣。

使用eyeM5 中介軟體平台之CPU (arm-based 64 bits 32 cores 128 multithreads) + FPGA OpenCL/PyOpenCL數據高速運算。

演算法銀行亞洲典範

富泰金融科技樂以媛博士—前資策會服務創新研究所副所長與邰中和董事長共同籌備2億元新台幣，其中6000 萬元新臺幣規劃為「AIOT 產業發展天使基金」，專注於人工智慧、大數據、區塊鏈、演算法、RISC-V 核心技術的研發團隊的投資，及智慧金融、智慧農業、智慧製造，智慧無人載具創新應用之商業模式，共同建構數經濟的AIOT基礎設施。

富泰金融科技已經建立AI inside60 AIOT數位經濟網路基礎設施生態系，包含「人工智慧高速運算中心」、「AI 開發者平臺」、「eyeM5 Hyperledger 2.0帳本相通開發者平台」、「R/Python/Go 金融大數據開發者軟體」、「Xilinx AI演算法模型庫」等資源，建立台灣大學院校AI情境教室，連結各縣市新創孵化器及相關示範體驗中心，以加速台灣之創業團隊在海外市場快速實證、生根發展。