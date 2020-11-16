吳培基榮獲「第40屆全國書法比賽」硬筆類特優及「第11屆政大盃全國硬筆書法比賽」第一名

初見吳培基，魁武的身材和花白的頭髮，很難想像他的鋼筆字是如此俊秀、細緻！學習硬筆書法近四年，近兩年獲獎無數，更在今年榮獲「第40屆全國書法比賽」硬筆類特優（即前10名之一）及「第11屆政大盃全國硬筆書法比賽」第一名。

用中性筆0.7書寫，「芳」字約1.5公分大。 用中性筆0.7書寫在一般A4影印紙，1.8公分格子。

吳培基非常熱愛書法，學習並不以獲獎為目的，參加比賽只是為了給自己留下階段性的學習歷程，在他經營的咖啡廳裡，時常有硬筆書法的同好一起練字，不藏私的分享著他的學習經驗和使用的文房四寶，「我是一個很多嘴的人，只要感覺到對方的用心和誠意，我會恨不得把所有的經驗和技巧，一次全部說出來！」他說。誠懇率真！認識他的人，知道這是無私的分享！不炫耀，沒有絲毫傲氣！所以他的咖啡廳慢慢成為台灣北部地區，寫字人的聚會場所，硬筆書法所需的工具，例如：各類硬筆（鋼筆、中性筆、原子筆）、各類紙張、皮墊、墨水，一應俱全！因此，聚集了各大比賽的常勝軍以及素人文字創作藝術家，吳培基說「很開心可以提供寫字人有一個小小的聚會場所，也很喜歡分享及推廣硬筆書法，讓更多人認識硬筆與中國傳統書法藝術的結合，重新拿起身邊的筆，來感受中文書寫藝術的美！」

欲進入硬筆書法藝術，最重要的注意事項是什麼？他說：「有三點，第一是先要認知自己的手和眼睛有極大的落差！我們看到很美很美的字，都是別人下了極大的工夫學習而來，我們現在寫得不好是正常的！第二是群體學習，一群人一起學習切磋，彼此的鼓勵是讓我們持續下去的一大關鍵！第三就是持之以恆，時間花在哪裡成果就在哪裡！」吳培基轉述台灣一位曾出版硬筆書法書籍的鋼筆職人說：「如果你會順暢的控制汽機車的油門輕重，你就會寫字了！接下來就是不斷地練習而已。」

用鋼筆（M尖）書寫在一般A4影印紙，1.8公分格子。

兩年前遇到寫字的瓶頸，因緣際會結識了度魚老師（知名台灣書法教育家），在其引導下順利的度過了低潮！度魚老師說：「吳培基的鋼筆字，典雅！有一種說不出的古樸味！作品呈現的畫面是整齊乾淨，筆畫線條又是如此的流暢細膩！真的是高雅不流俗！」

無論是以筆會友或以字會友，中國文字藝術的美真的是世界獨有的！大家齊聚一堂練字或玩筆或修心，算是一種文創活動！致力於推廣硬筆書法的吳培基也可以說是符合潮流的一名文青！