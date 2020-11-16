居安防疫夯 產官學合辦水資源安全管理青創論壇

為協助青年創業順利圓夢，桃園市在地產業創育機構聯盟攜手北區創育聯盟、啟康健康管理顧問有限公司、中華管路清潔職業發展協會，日前在桃園市青年事務局舉辦「水資源安全管理暨水處理商機媒合會」，邀請在地企業分享生活用水衛生安全管理與管路清洗的設備與發展，協助青年多元創業。

本次論壇會的主題目標在於教導一般民眾用水安全與衛生，其中更以推廣清洗水管加盟創業為本次論壇與青年創業媒合會一大亮點。

中華管路清潔職業發展協會理事長林進淦指出，迎來後疫情時代，政府大力推廣防疫新生活，除了提醒民眾出入公共場所需配戴口罩，經常使用酒精消毒隨身用品外，外出與回家勤洗手更是防疫關鍵，但民眾注意洗手卻經常忽略家中水質含菌量是否超標。

林進淦指出，水管老舊易使管壁易受到腐蝕、氧化，生成大量鐵鏽進而成為細菌溫床，加上若水管口徑小、彎節多，在水中有機物及腐殖質的作用下，容易導致水管堵塞、水質發生混濁，出現細菌超標和生蟲等，一旦進入日常飲用水，民眾長期使用含菌量過高的水來清洗手部與食物，易導致健康亮紅燈，因此在本次論壇推廣清洗水管的重要性與創業加盟優勢，希望更多的民眾重視並加入管路清潔的事業。

管路清潔服務權威啟康健康顧問創辦人石燿綸指出，居家水管中有機、無機和可見污染物若做好定期清潔，同時除菌、除臭、除垢，更能延長居家淨水器壽命，創業16年來不僅自行研發可攜式行動清洗設備，更培育許多管道清潔達人。

該論壇除了管道清潔商機外，同時邀請創識智庫國際陳執行長一同分享青年返鄉創業利多，結合社區在地經濟，更讓傳統被視為水電副產品的管道清潔事業，成為社區當紅商機。