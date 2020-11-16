讓您吃得開心又安全～美國火雞烹調處理守則

大家有沒有發現，在美國影集中，只要到了感恩節、聖誕節，「火雞大餐」就會出現在餐桌上！在國外，每逢佳節，就會看到「烤火雞」那熟悉的身影。烤火雞是非常傳統、受歡迎的美食，甚至，它已經成為了國外人們的家常菜。

火雞本是棲息於北美洲的野禽之一，後經馴養繁殖而成為桌上美味。外國人喜歡吃火雞的原因，是因為火雞肉屬於雞肉的一種，但與眾不同的是，它在營養價值上，有「一高二低」的優點：

它的蛋白質含量比其它禽類高20%，脂肪含量卻相反，低21%；膽固醇含量也很低！因此，十分受到民眾的歡迎。

那麼我們一般在廚房處理火雞肉時，該注意那些細節呢？

一、隨時小心處理溫度是控制細菌的重要方法。烹調時應儘量使用溫度計來檢查溫度。

二、冷凍的火雞肉應該儘可能保持在-18°C或更低的溫度，冷藏的火雞肉則應保持在0-4°C。不論是生的或熟的火雞肉都應該避免使其處於4 to 60°C空間，這個溫度環境是微生物滋長最容易的範圍。

三、永遠不要將生的或熟的火雞肉放在室溫下，或是放在溫度低於93°C的烤箱內，或是低於60°C的保溫箱內。

四、火雞的烹調溫度應該要使火雞雞胸最深的地方的溫度達76.6°C，雞腿則應達82C，溫度計應該插到肌肉最深的地方去量中心溫度。

五、火雞類的產品應完全烹調，而且趁其還熱的時候食用，如果無骨烤肉或雞肉捲等產品需要復熱的話，應該要加熱到60°C。

六、已烹調的火雞如果需降溫的話，應於再食用前復熱到74°C，如果計劃要冷食的話則其溫度應保持在0-4°C間。

七、大量火雞的烹調一般應一批一批按部就班坲烹煮，先煮好的先吃。

八、在切片時，一次只切片能夠在20-30分鐘內可以吃完的份量。