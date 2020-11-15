台灣國際食材展閃亮登場　台灣農業跨領域發展協會攜手溯源餐廳受到關注

台灣國際食材展於11月13日至16日假南港世貿展覽館一館閃亮登場，台灣農業跨領域發展協會(AMOT) 攜手溯源餐廳於K區715-732攤位熱烈展出「台灣在地有機農產專區」及「溯源餐廳聯展專區」，邀請全台生產有機食材優秀農友共同參展，希望吸引更多溯源餐廳業者採用有機食材於餐飲中，讓消費者能享受多元且安心的美食饗宴。

農糧署北區分署長王安石(左四)、AMOT秘書長張奐雲(右四) 、農委會茶業改良場場長蘇宗振(右三)、「餃當家」業者陳昇浩(右二)及溯源餐廳業者共同合影。圖／陳又嘉

食安近幾年來成為國人最重視的民生議題，台灣農業跨領域發展協會(AMOT)自102年即響應政府政策，感謝行政院農業委員會與農糧署的大力推動及支持，積極輔導有機業者取得產銷履歷及成功讓餐廳的食材能讓消費者安心享用。

因應後疫情時代來臨，溯源機制成為監督食材來源的有效管控方式，溯源餐廳平台上藉由AMOT第三方嚴格把關，消費者可於用餐時，查詢該道餐點食材產地來源與資訊，輕鬆掌握食材源頭，不須擔心吃到過期或有用藥殘留的食材，為自己和家人的健康把關！

AMOT秘書長張奐雲表示，此次參展的溯源餐廳專區皆展出採用產銷履歷食材，包括板田實業旗下的新品牌「A米舖」，製作多款米食產品，歡迎創業者加盟開店；臺中市大安區農會飛天豬主題餐館使用大量產銷履歷的豬肉，製成多種加工食品，方便消費者在家料理；來自高雄眷村「餃當家」，使用有機食材製成的美味水餃及麵食，每一口都讓人思念眷戀的家鄉味；今年最健康且時尚的溯源奶昔果飲「優鮮主意」，從台北一路紅到高雄，受到民眾青睞。

A米舖總經理林源田(後排中)邀請王安石(前排左)、AMOT秘書長張奐雲(前排右)、新百王客式海鮮料理業者簡境宏(後排右一)與蘇宗振(左一)開心享用擁有產銷履歷食材的餐點。圖／陳又嘉

福壽集團氣冷雞獲得眾多溯源餐廳指定使用，歡迎民眾前來現場品嘗體驗喔！興聯牧場為台灣無抗養殖的先驅者，雞蛋與滴雞精都與眾不同，吸引重視健康消費者的目光；另外出產有機及友善產品的台大實驗林，除了有機茶外，還有研發出大吟釀，令人回味無窮。

台灣在地有機農產專區共展出18家有機農民的農產品，如優鮮主意／農民林慶揮、張瀞文；糧莘庇護農場／峰村有機農場；淺草堂農民陳琪嵐／雨來菇沁園生態農場；草本誠食／碧蘿村農民吳家豪；東台灣農特產行／農民吳季闌、陳盈宏；中央農場／三光米；天菊農場／四季耕讀農園；青綠緣／武高田農民謝智宇與佳麗果物農民吳建康／添丁養生黑木耳。

優鮮主意創辦人林以哲(由左至右)親自向分署長王安石、張奐雲與場長蘇宗振解說食材的產品履歷。圖／陳又嘉

AMOT成立7年已輔導全台超過百家品牌，1000餘家的溯源餐廳門市，包括王品集團、麥當勞、全家集團旗下日式料理大戶屋、台北六福萬怡酒店、萬豪酒店、沃田旅店、老四川、魔法咖哩與池上木片便當等知名品牌。