「匠心演繹·創意東方」第四屆黃公望兩岸文創設計大賽啟幕

2020年11月15日，“匠心演繹•創意東方”第四屆黃公望兩岸文創設計大賽在江蘇常熟正式啟動，本次啟動儀式分別在常熟、臺灣設立會場，通過直播同時舉行。海峽兩岸暨港澳院校師生個人或團體均可參賽，最高獎勵為人民幣5萬元。

本屆大賽由江蘇省人民政府臺灣事務辦公室、中國工業設計協會指導，江蘇省工業設計學會、臺灣三義木雕協會、常熟市東方紅木家俱藝術館、常熟市民間文藝家協會、常熟市黃公望文化研究會、黃公望東方紅木文化藝術有限公司聯合主辦，東南大學藝術學院、南京藝術學院工業設計學院、南京工業大學藝術設計學院、臺北科技大學、臺灣清華大學藝術學院、臺灣大同大學、臺灣南華大學、臺灣輔仁大學藝術學院、臺灣嶺東科技大學設計學院等單位共同協辦。

大賽以“匠心演繹•創意東方”為主題，主辦方希望參賽者以創意為載體，匠心作為內涵，提倡材質的跨界融合和生活審美的具體化，以呈現東方之美內斂而豐盈的優雅。從東方美學出發，設計出符合現代生活雅致生活的傢俱、辦公用品、旅遊文創紀念品、飾品擺件等衍生品，力求將匠心與創意的融合演繹到極致。希望參賽作品專注於每一個細節的精緻打造和情感抒發，不論從品質的耐久度，抑或功能的體貼感，還是外在的感染力，都能由內到外的表達出一種人與設計的共鳴之情。

第四屆黃公望兩岸文創設計大賽貴賓啓動儀式貴賓合影。圖／業者提供

大賽時間為2020年11月-2021年4月，預計2021年9月份舉行頒獎典禮，期間將舉行“非遺傳承·文創共融”第二屆兩岸高校文創論壇、“緣來常熟”對台交流基地授牌儀式、江蘇省對台交流基地東方木雕博物館奠基儀式、黃公望雕像捐贈儀式暨兩岸黃公望文化研究交流會、黃公望主題兩岸文創設計大賽作品線上“蘇作雲”旗艦店發佈、臺灣三義木雕博物館國際雕刻大賽、常熟民間文藝家協會兩岸書法交流等系列活動。

連續三屆黃公望兩岸文創設計大賽，吸引了兩岸三地院校師生及社會各界文化創意產業者熱情參與，創作出了一批兼具創新性、可看性、實用性的好作品。首屆“奇山妙水•競藝東方”主題，兩岸有35所高校，124件作品競賽；第二屆“天工妙藝•展藝東方”主題，倍增到63所高校，248件作品參賽；第三屆“解構榫卯•寫意東方”主題，更是彙集兩岸三地設計高手熱切的參與，有75所高校，279件作品參賽。第四屆黃公望兩岸文創設計大賽將告別過去僅由專業評委執掌的情況，文創作品的消費者和愛好者可以通過“蘇作雲”發出更“接地氣”的聲音，讓專業思維和大眾審美共舞；大賽的歷屆作品也將搬到線上，供更多人觀賞，讓專業設計“跨界出圈”。“蘇作雲”平臺作為兩岸文化交流的基地，向更多高校開放，相關專業的高校學子可以自由流覽作品、交流學習，讓彼此的文化融匯碰撞。

東方紅木家俱藝術館館長姚向東說，本次兩岸文創設計大賽希望以工匠精神詮釋文化創意，以“非遺”傳承闡述東方美學，推動兩岸之間傳統東方美學的時空對話和現代工匠精神的傳承創新。同時，以“蘇作雲”線上平臺為載體，依託黃公望兩岸文創設計大賽和校企合作的深厚積澱，融合海峽兩岸高校的設計資源，促進設計大賽獲獎文創作品的孵化、開發、交流，從而讓蘇作紅木文化和文創產品從此走向更廣闊的空間。