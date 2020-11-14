台北市、高雄市文明人權服務協會與醫糾關懷協會　共同舉辦「醫療人權學術研討會」

台北市文明人權服務協會攜手高雄市文明人權服務協會與台灣醫療糾紛關懷協會14日共同舉辦「醫療人權學術研討會」，以「醫病共生共榮共贏的方向－建立值得信任的專業醫療體系而不會違憲」為題，受到重視。

近期新竹馬偕醫院婦產科醫生，因醫療糾紛被判賠 2200萬元，引起醫界譁然，自醫療糾紛案件躍上媒體版面後，鮮少人知曉病人與病患家屬訴求，因此協會邀請法律、醫學專家學者共同集結，讓民眾能進一步瞭解醫療訴訟原貌。

台灣雖有醫療專屬法庭，但起訴或判決多仰賴醫審會鑑定，醫改會董事現為陽明大學公衛研究所副教授楊秀儀指出，發生醫療糾紛後，醫病雙方都身心受折磨，病患家屬在冗長訴訟中陷入憂鬱，醫師本身若真有疏失，縱使勝訴，也難逃內心煎熬。

陽明大學公衛研究所副教授楊秀儀表示，病患帶病求醫，傷害之成因往往難以區分。圖／陳又嘉

現場與會人士針對醫審會委員做成鑑定意見時，未綜觀全部醫療過程，僅就雙方爭議事項即做出判斷。尤其鑑定醫師不具名、過程不公開、當事人無法參與鑑定意見，對鑑定意見有疑慮時，法院也無法傳喚鑑定人說明，在鑑定意見沒有救濟程序情況下，直接影響當事人訴訟權益，使其陷於訴訟上不平等，尤其法院完全採酌鑑定內容為判斷依據，無疑對受害家屬是二度傷害。

在多起受理醫糾求助個案中發現，病歷或護理紀錄已被更動，醫療紀錄完成後如何避免事後異動，或更改後應留下電磁紀錄，方能有助於還原醫療當時真相，甚至糾紛發生後，醫院態度或是否因醫護過勞造成疏失，都應列入醫院評鑑範圍。

台灣犯罪被害人人權協會副理事長劉承武表示，有無醫療過失，應以醫師是否盡客觀必要注意義務、善盡合理臨床專業裁量義務，並審視客觀醫療常規。醫療常規訂定，有助於院檢做出判斷，況且醫療糾紛本屬專業訴訟，應轉由醫師及醫院負舉證責任，以符合公平原則。須建立周全的醫療完整體系與誠實信用體系，讓未來的醫患關係能朝向共生、共榮、共贏的境界邁進。

台灣犯罪被害人人權協會副理事長劉承武認為醫療糾紛本屬專業訴訟，應轉由醫師及醫院負舉證責任。圖／陳又嘉

與會團體共同呼籲政府應儘速制定更嚴謹醫審制度、檢方設立醫療專股，衛福部應修正醫療法，於6個月內訂定分科、分級醫療常規，除提供病患就醫參考，發生糾紛時亦可初步判斷，應採中央、地方二級制鑑定，鑑定意見需公開透明。若不服鑑定者，在訴訟上可請求交互詰問，由醫療相關大學教授撰擬初步鑑定。排除現職醫師、醫審委員會討論時，與案件有關醫師需迴避，鑑定結果比照大法官釋憲採具名多數決，並載明不同意見，如牙醫、中醫、醫美等不同醫療糾紛類型眾多，應組成不同醫審組織，因此醫病共同致力建立更多保障而努力。