員林扶輪社長游春亨慷慨捐書桌 助員林農工弱勢生奮勉向學追夢

柏閣室內裝修公司負責人同時也是員林扶輪社現任社長游春亨，在事業有成之際，經常回饋鄉里，關懷、協助弱勢，日前透過同為員林扶輪社社友的員林農工家長會榮譽會長徐祺程得知，員林農工多位弱勢學生因家境艱困，想擁有一張屬於自己的書桌好好讀書都是奢求，因此，決定捐贈15張多功能愛心書桌給員林農工日間部與進修部中低收入戶、外配、弱勢及生活扶助、單親、原住民或特殊境遇家庭等共15位學生，希望改善學生在家讀書環境，12日員林農工特別舉辦捐贈儀式，感謝員林扶輪社社長游春亨的愛心善行。

此批捐贈的多功能愛心書桌不僅是採用木榫接合組裝且可輕易拆裝，捐贈人游春亨還特別請水電技師整合裝設LED燈管檯燈、開關、電源插座、網路線路預留孔，讓受贈學生使用時更方便。圖／陳仁義

捐贈儀式當天，一樣也是員林扶輪社社友的瑞德企業公司負責人吳建誼看到學生們的努力向學，愛心不落人後，當場響應愛心善舉，他說「社長送書桌、我送椅子，桌椅送整套，愛心足夠好」，馬上加碼捐贈15張自家企業產製外銷日本的椅子，每張市價3千元以上。

員林農工校長林玉芬（圖左三）特致贈感謝狀給員林扶輪社長游春亨（右三）與社友吳建誼（左二），感謝他們對弱勢生的愛心義舉。圖／陳仁義

此次獲得愛心書桌的學生分別來自線西、埔鹽、溪湖、社頭等地，他們說，在家裡寫作業時，最不方便的就是沒有書桌，只好將就在餐桌或地板上完成，且須兄弟姐妹輪流使用，相當不方便，讀書也較無法專心，以後終於可以不用駝背趴在地上，能夠好好讀書寫字了。

員林農工校長林玉芬說，非常感謝員林扶輪社對弱勢生的關懷與協助，這批愛心書桌學校將各自運送到受助學生家中，並協助裝置好，希望學生們回家後可以好好在適合自己閱讀的書桌上，享受學習知識的快樂，相信這樣喜悅的心情能立刻改善學生在家學習成果，造福學子。

員林扶輪社長游春亨、員林農工校長林玉芬勉勵學生們要更勤奮向學，扭轉困境脫貧自立，未來才有能力回饋、奉獻社會，幫助弱勢。圖／陳仁義

員林扶輪社2020-2021社長游春亨表示，員林扶輪社向來積極鼓勵弱勢家庭學童奮勉向學，每年均提供獎學金給各中小學經濟條件不佳的學生。今年甫接任社長，日前獲知員林農工弱勢學生回到家沒有書桌可以讀書，便建議提供自家公司生產的書桌，且此批書桌是特別訂製的，以適合高中學生身高尺寸製作，並裝附上2支LED燈管檯燈，如此可協助矯正學生因為設備不足導致不良讀書坐姿問題，且充足的燈光照度能避免、減少學生近視的視力問題。

員林農工校長林玉芬（圖左一）與愛心書桌椅受贈學生代表感謝員林扶輪社社長游春亨（右二）、社友吳建誼（右一）對弱勢生的關愛與支持。圖／陳仁義

員林農工學務主任黃淑玫指出，家庭經濟弱勢的學生因家庭文化不利因素，確實容易影響學生在家中的自主學習時間，進而拉低學習力，這些愛心書桌可以讓學生在家安心複習與預習課業，有助於弭平教育落差。

進修部主任許由華並透露，進修部的學生大部分家庭經濟偏弱，在家學習資源通常不足，但學生們的學習意願卻很強烈，八成以上的學生白天上班，晚上來學校進修，這次有11名學生申請獲得愛心書桌，對他們來說象徵一個溫暖未來的開始，現在不論他們何時回家，都可以在屬於自己的書桌研讀自己喜愛的書籍，提高學生成就感。