桃園市蘆竹區中興社區發展協會舉辦二手市集園遊會

桃園市蘆竹區中興社區發展協會、桃園市碧瑤慈善文教協會主辦、桃園市新聞記者協會協辦「文創暨二手市集園遊會」於今(14)日上午假中興環保公園盛大登場，中興里里長張月娥一大早就帶領志工到場協助活動順利進行，由於天氣由雨轉晴，吸引許多民眾攜老偕幼到場挖寶。

蘆竹區中興里張月娥里長(右)、桃園市新聞記者協會理事長劉坤厚(左)於二手市集現場合影。圖/傅秉祥

蘆竹區中興里里長張月娥(現任桃園市議員張桂綿姐姐)帶著滿臉笑容於現場招呼里民與各界民眾，她表示由該里舉辦的文創暨二手市集園遊會是每兩年舉辦一次，二手市集展售的都是精選的二手商品，在品質不輸新品、價格比新品便宜很多，口耳相傳下，一大早就湧入爆滿民眾擠滿整個環保公園，現場人頭鑽動熱鬧非凡。

桃園市碧瑤慈善文教協會也於現場設攤做公益。

天氣轉晴，吸引許多民眾攜老偕幼到市集挖寶。圖/傅秉祥

綜觀二手市集商品涵蓋食衣住行育樂，其中以衣服類佔比較高，其它還有許多生活用品、二手精品、電器、3C、飾品、盆栽…等玲瓏滿目，民眾到場搶購高CP值的商品不亦樂乎。張里長表示此項每隔兩年舉辦的活動最主要的目的是讓里民們將家裡不用的舊物品整理出來，用較便易的價格賣給需要的民眾，藉由此活動可增進里民間的情誼，彼此互相結緣、認識，現場除了舉辦二手市集外，還安排「紙芝居」演說、環保清潔稽查中隊到場宣傳等，藉此加強民眾愛護環境、隨手做環保觀念，全程活動於中午結束，到場民眾皆帶著滿手戰利品愉悅返家。