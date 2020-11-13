2020國產羊創意料理競賽」決賽　獲獎名單出爐

行政院農業委員會主辦「國產羊創食尚─2020國產羊創意料理競賽」，規畫國產羊肉創意料理與國產羊乳創意甜品二場競賽，11月4日已宣布入圍決賽名單，並於11月11日假美威料理廚房舉行決賽，得獎名單出爐。

農委會表示，國產羊肉創意料理決賽共有15組選手同台競爭，各自展現巧思創意與高超廚藝，將國產羊肉融合於在地食材，呈現出中式、西式與養生等色香味俱佳的羊肉料理，並邀請選手上台講解創作料理特色與創意發想，並在現場進行品評試吃，評審給予評分與評語，每道經典菜色各有特色。

國產羊乳創意甜品決賽有10組選手同台各顯神通，評審針對製作過程、選手講解及試吃，根據評分標準，綜合評分遴選出國產羊肉創意料理競賽與國產羊乳創意甜品競賽獲獎者。

國產羊肉創意料理奪冠菜色為「宜蘭。蘭羊」，主廚為林家宏、洪鈞崴；亞軍菜色為「泰味鮮酥」，主廚為莊雅閔、陳世峰；季軍為「魚羊雙鮮煲」，主廚為黃南洲。另外由3位主廚卓政弘、卜子城、鄔旅仁以「國產羊里肌馬鄉卷」與「羊肉羊奶鍋」，主廚為江長利分別拿下最佳人氣獎。

優選獎共有10名：黃建迪－蔬菜羊肉鍋、王錦泰－古法燻羊肉、楊子奇－麻油羊肉燴飯、陳奇男－養生帶皮羊肉爐、黃健乙、廖士逸、沈家祥－馬告燒羊附羊肉冰花煎餃、陳品安、陳詠晴、蘇懿盛－三色藜麥裹去骨羊小排搭薄荷紅酒醬、鄭名恩－迷迭香紅酒燉羊膝、張宜君－果香羊肉鮮蔬捲、黃玟茜、李夏君、楊舒棉－羊羊得意－愛爾蘭羊肉派佐時蔬、吳偉亭－香辣美人肩。

國產羊乳創意甜品由嘉沛鮮羊乳的「泡泡羊」摘下冠軍；亞軍是禾藏烘焙坊，以「鮮羊奶歐式麵包」獲獎；南開科技大學餐飲管理系以「羊乳南瓜布蕾」榮獲季軍。另外佳作是以FutiFudi 果滴滴的「酪梨羊奶」榮獲。禾藏烘焙坊－豐新鮮以「鮮羊奶歐式麵包」與乙木羊鮮羊奶的「草莓玫瑰優格」勇奪最佳人氣獎。優選獎為Dr. Biin-果然幸福 ~羊乳四重奏、羽上娛樂－黑糖羊奶+接骨木豆花、TEA沃克－黑糖羊奶盛宴、木所餐飲－草莓羊奶特調、法鬥公爵－星空共5名。

農委會指出，12月4日「國產羊創食尚─2020國產羊創意料理競賽」舉辦頒獎典禮暨成果發表，藉由國產羊創意料理競賽活動將帶動國人消費及飲食習慣，並推廣一年四季都適宜食用的國產羊肉與羊乳的觀念，鼓勵餐飲相關業者共同致力推動國產羊料理，拓展國產羊肉市場龐大商機。