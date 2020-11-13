「2020觀光精英盃競賽」總決賽 育達科大為觀光產業注入活水

「2020第九屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」總決賽，於日前假育達科技大學盛大舉行。今年報名參賽隊伍共計253隊，參賽人數近1,000人次，經過北、中、南三區海選後，最終取得總決賽資格的優秀隊伍僅有60隊，進行最後總決賽。今年遊程創作組的競賽，以現場抽題製作遊程規劃最具挑戰性，透過觀光精英盃培養旅遊專業人才，為觀光產業注入一股新活水。

中華民國遊程規劃設計協會理事長 鍾任榮先生表示：觀光為台灣經濟發展重要的命脈之一，而遊程規劃安排更是觀光發展的核心，唯有令人感動的設計內容及創新的行程規劃，方能全面提升台灣的觀光價值。育達科大觀餐學院侯致遠院長致詞說，希望透過此競賽的舉辦，落實遊程規劃的專業知能，激發大專院校與高中職相關科系師生遊程企劃的創新能力，藉由此一活動提供業界創意遊程的活水泉源。

為搶搭後疫情國旅熱潮，此間觀光業者莫不卯足全力，推出各種精緻套裝遊程。總決賽當天各組比賽同學八仙過海各顯神通，競爭非常激烈，並將北臺灣著名脊樑山脈與景點融合身心靈及民俗信仰與歷史文化等元素，極力宣揚臺灣之美，展演生動活潑，唱作俱佳，吸睛十足。而大專休閒觀光相關科系學生，也發揮堅強的專業實務能力，創意發想頗具亮點旅遊行程，這次比賽適時提供產學觀摩與競技平台，可說為觀光產業注入一股新活水。

育達科大觀光休閒系李義祥主任表示，為辦好本次決賽由蔡宗保副教授帶領觀光休閒系師生團隊用心辦好每項工作，從場佈、接待、司儀等工作，獲得來賓與各界肯定。同時觀光休閒系學生第一次參賽就擠入決賽獲得優勝獎項誠屬不易，其夥伴學校君毅、桃育、致用、大成等高中也分別派學生參賽或教師觀摩，藉此活動進行觀摩交流，並由該系協助高中職選手培訓。最後，由學校王榮祖副校長代表頒發優勝獎項，為活動畫下完美的句點，期待明年再見。