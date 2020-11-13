印尼精品咖啡完整系列登台展示 邀請大眾於11/13-16到台灣國際咖啡展品鑑

根據統計，台灣咖啡消費平均每年每人超過200杯，且持續每年成長率達20%。由於台灣本身咖啡產量少，因此消費成長大多由進口咖啡供應，印尼咖啡是主要的進口來源之一，並以來自蘇門答臘(Sumatra)的曼特寧咖啡(Mandheling coffee)為台灣咖啡愛好者所熟悉。

隨著愈來愈多台灣人品嚐咖啡，咖啡已融入本地消費文化，印尼也希望介紹其優質精品咖啡給本地大眾。在今年11月13-16日於南港展覽館舉行的台灣國際咖啡展中，駐台北印尼經濟貿易代表處(IETO)特別以印尼主題館的形式，邀集11家印尼廠商的咖啡豆一道來台，展出印尼許多地區所生產的不同品種咖啡。

IETO代表Budi Santoso表示，位於赤道線的印尼，擁有溫和的熱帶氣候及肥沃的土壤，且每一座島嶼都有各自特殊的微氣候與土壤成份，這使得印尼全境從最西端至最東端，都能生產多樣化的咖啡品種。Kopi Aceh, Kopi Gayo, Kopi Mandailing, Kopi Kerinci及Kopi Luwak是來自Sumatra的精品咖啡品種，其他精品咖啡品種如來自Kalimantan的Kopi Malinau，來自Bali的Kopi Kintamani，來自East Nusa Tenggara的Kopi Flores Bajawa，來自South Sulawesi 的Kopi Toraja，以及來自Papua的Kopi Wamena與 Amungme。

目前印尼是台灣咖啡市場的第五大供應國，IETO希望透過參展來引介這些特殊品種的印尼咖啡給台灣大眾，因為每一種印尼咖啡不僅有其獨到風味，背後也都有不同的故事。如稀有而頂級的野生麝香貓咖啡(Luwak Coffee，是經由麝香貓部份消化後排出體外的咖啡豆，由農民到野外撿拾收集，再經過清洗處理後的咖啡豆) ，依採購來源不同，每公斤售價多達數百美元。量少加上繁複的產製程序及處理工法，使其價格高於其他品種咖啡。IETO 貿易部主任Arif Sulistiyo強調，此次印尼主題館展出的麝香貓咖啡豆都是源自野生麝香貓的自然消化產出豆，所以是純天然有機及非產自人工餵食咖啡豆給籠內麝香貓所得。

Arif補充，新冠疫情未能阻擋IETO持續在台推廣印尼產品，此次咖啡展除了邀集11家印尼廠商的咖啡豆進行展示之外，在展場也有咖啡專家與業者提供訪客品嚐印尼咖啡，並提供關於各精品咖啡完整資訊如：種植地區，產品特性，合適的烘焙方式及咖啡市場趨勢等。由於台灣咖啡愛好者喜歡嘗試新的產品和口味，相信印尼咖啡在台灣有很大市場潛力待開發，IETO也將努力把印尼咖啡的獨特風格及每個咖啡豆所蘊含的故事，分享給本地朋友們。