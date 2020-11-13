2020美國火雞與JASONS MARKET PLACE聯合促銷 美麗華感恩節 美國火雞全料理品嚐會

今年11月26日(四)為感恩節，你知道感恩節吃火雞的故事嗎？全台JASONS於11~12月期間販售經美國農業部(USDA)檢驗把關的美國冷凍火雞與煙燻全火雞。

美國家禽蛋品出口協會於2020年11月14日(六) 2:00~3:00pm美麗華百樂園(台北市中山區敬業三路20號B1)之2020美國火雞與JASONS MARKET PLACE舉辦感恩美國火雞全料理美食品嚐會，現場邀請美食專家林美慧老師於現場示範教學，並與American Institute in Taiwan Agricultural Trade Office美國在台協會 農業貿易辦事處主任Emily Scott一同分享三杯美國火雞、煙燻美國全火雞蔓越莓沾醬、美國火雞肉總滙三明治與美國火雞肉生菜沙拉…等上百份火雞料理，供現場民眾品嚐。

林美慧老師美國火雞菜餚烹調示範。圖／業者提供

如何在家輕鬆享受過節的氣氛，美國火雞肉如何從頭吃到腳？火雞蔓越莓沾醬怎麼做？吃不完的火雞食餘變化與健康飲食生活。美國火雞的口味溫和自然、不腥、不膩、容易和各式調味料融合，無論是辛辣、糖醋、爆炒、煎炸、烘烤或異國情調的特有菜餚，都適宜用來代替含脂肪量較高主菜中的重要原料。適合火雞的烹調方式非常多樣， 而且能適應各種場合的特別需要，人多時可用全隻火雞，人少時可用火雞的部位肉。不論是煎、烤、煮、炸，還是紅燒、清蒸悉皆合宜。

美國火雞含有色氨酸、維他命B2(核黃素)和菸鹼酸，等多種營養，和其他肉類產品比較起來所含蛋白質含量甚高，但是熱量和膽固醇卻相對少，所含的不飽和脂肪酸，是好的脂肪酸，不會導致血液中膽固醇量的增加。火雞肉的熱量約是牛肉的45%、豬肉和羊肉的70%左右，是有助於體重控制、皮膚保健、調整情緒等飲食調養的美味白肉，對於忙碌而又缺乏運動的都會人來說，火雞肉不愧是一種減低壓力、低脂、低膽固醇的聖品。

美國火雞肉訊息歡迎搜尋以下美國家禽蛋品出口協會資訊平台：

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主辦單位：美國家禽蛋品出口協會

時間：2020年11月14日2:00~3:00pm

地點：美麗華百樂園JASONS MARKET PLACE

(台北市中山區敬業三路20號B1)

JASONS Market Place美國火雞預購。圖／業者提供

感恩節吃火雞的由來

提起「感恩節」，必然想到火雞大餐~火雞是歡度感恩節的主菜，火雞本是棲息於北美洲的野禽之一，後經馴養繁殖而成為桌上美味。

話說1920年冬天，在英國境內的清教徒長久以來正因宗教歧視，備受煎熬；其中有一群志同道合的人，因為不堪忍受迫害，而聚集在著名的「五月花號」帆船之上，想藉自我放逐的方式，到新大陸去另覓棲息空間而航向了茫然不知的未來。當時的人數是102人，他們在漫天的海洋之上，漂泊了65天，終於看到了陸地，那就是北美洲麻薩諸塞州科德角的「普洛溫斯敦」，他們稍作停靠以後仍然繼續航行，本來是要去維吉尼亞的「詹姆士敦」，但因航程的陰錯陽差而到達了「普利茅斯」；從此「普利茅斯」便成了英國移民在新大陸的第二處永久居留區了，稍後他們還把登岸處的一塊大礁石定名為「普利茅斯石」。

當年冬天，這群移民遇上了不少想像不到的挫折，首先是無法適應當地的氣候，臨時搭起的棚屋難以禦寒，在蠻荒討生活的經驗太少，糧食也不足，再加上勞務的繁重和傳染病的感染，很多人都不支倒地而陸續死去，挨到冬去春來的時候，能活下來的人便只剩一半。好在開春以後，氣候轉好，心地純樸的印地安人送來了一些物質的接濟，還教他們如何打獵、捕魚和種植玉米、南瓜、蠶豆等適合當地的農作物。在印地安人的幫助和移民們的胼手胝足之餘，當年秋天居然得到了不錯的收獲。移民的生活於是有了大大的改善，大家在慶幸之餘便相約於十一月的一天，循著宗教儀規去感謝上帝的眷顧，事後感覺很好；有人便把這天稱之為「感恩節」。

最初，移民們並不認同把每年「感恩節」的慶祝活動固定起來，他們認為既然是感謝上帝，就必須遵照上帝的旨意去行事，該由各州根據其個別的情況臨時去體會上帝的意思來決定日期。這種情況直到美國獨立以後，才發生了改變，而有全國一致的感恩節日。

美國第一任總統華盛頓在其就職演說中宣佈：把1789年11月26日（星期四）訂為當年全國統一慶祝的「感恩節」，以鼓舞大家發揚光大先民們開疆闢土的奮鬥精神。其後為什麼會有固定的感恩節日呢？據說要歸功於當年一位婦女雜誌的創辦人兼編輯（名叫薩拉的女士），她曾在雜誌上發表文章，並曾寫信給林肯總統盼他將「感恩節」明定為全國性的節日，林肯採納了她的意見，乃於1863年正式聲明把這感恩的節日訂在每年11月的最後一個星期四。