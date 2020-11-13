蛋寶生技不老村:全台首創日本元氣祭

邀民眾來桃園體驗類出國行程

蛋寶生技不老村邀請日本職人來台舉辦全台首創日式祭典「元氣祭」，全區搭建日本江戶時代風格造景 。

桃園市長鄭文燦今（13）日上午前往平鎮區，出席蛋寶生技不老村「元氣祭」記者會，鄭市長表示，蛋寶生技為勤億蛋品科技所屬關係企業，熟悉雞蛋含有的各種營養成分，可說是蛋品的百科全書，也努力讓雞蛋的健康概念普及到每個產品。除了健康概念以外，蛋寶生技不老村以「類出國」概念出發，邀請日本職人來台舉辦全台首創日式祭典「元氣祭」，全區搭建日本江戶時代風格造景，優質體驗內容包括和太鼓、日本戰國武將甲冑等正統日式表演，而專業職人攤位更推出章魚燒、大阪燒、烤糰子、蘋果飴等屋台美食，還有祭典中不可少的日本傳統童玩如釣溜溜、劍玉等眾多遊戲攤位，歡迎民眾在元氣祭典中體驗類出國的文化旅遊，同時享受具有健康概念的生技產品。

鄭文燦指出，市府積極推動工廠觀光化，協助具有特色或教育價值的傳統工廠升級為產業文化館或觀光工廠，迄今共計31家，產業類別涵蓋食衣住行育樂，無論質與量都是全國第一。市府希望透過青埔的觀光熱潮，結合全市觀光工廠、休閒農場及各區景點，形成桃園的旅遊鐵三角，帶動機場體驗及桃園整體觀光旅遊人潮，吸引更多民眾前來體驗桃園的產業魅力。鄭市長提到，台灣跟日本距離很近，文化上也有非常多交流，蛋寶生技不老村結合機場及觀光工廠的旅遊體驗，舉辦全台首創日本元氣祭，讓民眾不出國也可安心進行日本原汁原味的旅遊體驗，未來在疫情結束後，也希望桃園成為國人體驗日本旅遊的起點，歡迎日本遊客前來桃園各特色景點旅遊，對台灣有更全面的認識。

公益財團法人日本台灣交流協會廣報文化部長村嶋郁代表示，蛋寶生技研究日本人的長壽秘訣，引進日本跨國技術投入食品開發產業，斥資打造全台首座以「樂齡、不老」為主題的蛋寶生技不老村，成為桃園的新型態觀光景點。雖然國外疫情嚴重無法出國旅遊，蛋寶生技不老村舉辦的日式「元氣祭」，可讓民眾可感受滿滿的日式歡樂氣氛。她也感謝市府積極推動台日合作，希望未來有更多的交流機會。

蛋寶生技股份有限公司董事長古榮海表示，新冠肺炎疫情擾亂大家的生活，蛋寶生技不老村舉辦全台首創元氣祭典，讓大家在不能出國的時候也能享受日本正宗祭典活動，希望透過元氣祭為台灣加油、為世界祈福，邀請大家一同歡度熱鬧的元氣祭典。

今日包括市議員楊家俍、市府經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、地稅局長姚世昌、客家局代理局長戴興達、平鎮區長鄭錦文、中壢區長鄭詩鈿、蛋寶生技股份有限公司董事長古榮海、公益財團法人日本台灣交流協會廣報文化部長村嶋郁代、台灣橫濱八景島公司董事長藤井忠光、易飛網董事長周昀生、宏亞食品股份有限公司副總經理吳哲維、杜臺貿有限公司執行長黃怡舜、桃園喜來登酒店執行長李弘信、桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪、桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進、桃園市醫療旅遊聯盟召集人邱重榮等均一同出席活動。