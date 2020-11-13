產學共聚成大　交流蘭花產業前瞻育種及國際產銷佈局

由「成功大學蘭花研發中心」以及「科技部補助農業生技分析與促進辦公室」共同主辦，國立成功大學生命科學與生物科技學院、國立臺灣大學動植物教學資源中心 、國立中興大學農業暨自然資源學院、教育部「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫」協辦「蘭花前瞻育種及國際產銷佈局研討會 」，於2020年11月11日（三）在國立成功大學生科教學大樓二樓小講堂盛大舉行，與會人數共計150人。來自研究試驗單位、學界及業者共9位演講者與會，分享學界研發能量與產業經驗，研討會並針對蘭花營養管理、蘭花組培流程、蘭花病毒檢定、蘭花育種及蘭花疫情後的產銷佈局等議題進行交流討論。

國立成功大學蘭花研發中心主任陳虹樺表示，蝴蝶蘭產業的未來發展需要學、研界與產業界互相分享彼此多年來的經驗，以學研界的實力做為產業發展的後盾，加速產業升級，才能共創出更好的未來。

科技部補助農業生技分析與促進辦公室主持人吳金洌客座講座則表示，產學界結合AI跨領域合作是為未來發展方向，國際級的大公司都已經發展一段時日，國內需要結合不同產業，急起直追，整合臺灣蘭花產業界長年來的數據以及經驗，來佈局國際市場。蝴蝶蘭為我國在全球蘭花市場最具有競爭型的外銷花卉產品，在蘭花的生產管理方面，農業試驗所花卉研究中心戴廷恩主任分享近年來對於蘭花品種的品質管理追朔的方式與研究，農業試驗所強調透過產業生產聯盟，強化組織成員聯繫支援及共享，可提升穩質穩量供貨能力及產業集體競爭力。

國立臺灣大學園藝暨景觀學系張耀乾教授分享多年研究蝴蝶蘭營養管理的經驗，利用監測水苔肥分並透過監測及控制介質的電導度進行蝴蝶蘭栽培，透過正確管理蝴蝶蘭的營養，能讓蘭園苗株的生長更加強健，才能獲得良好的開花品質。亞馬遜花卉股份有限公司的陳耀基董事長所經營之蘭花種苗公司、組培公司的前瞻佈局如全球化、在地化、自動化、規模化、信息化等等，提倡智能自動化生產的概念，提升臺灣組培產業的國際競爭力及用續經營的理念，決定誰是未來的贏家。

針對解決蘭花病毒致病的問題，國立中興大學農學院的詹富智院長致力於鑑定在臺灣所發生的新興蘭花病毒多年，目前已鑑定出四種新興蝴蝶蘭病毒病害與一種感染石斛蘭的新病毒病害，並開發了多種快速、場邊可攜式病毒檢測平台，提高病毒檢測之靈敏度和便利性，可加強我國健康蘭花種苗的生產和蘭花產業的永續發展。

對於蘭花育種方面，國立臺灣大學植物科學研究所葉開溫教授為了提升臺灣文心蘭的產業價值，致力於培育新的文心蘭品種，已經得到了穩定的品系，為臺灣第一樁獲農政單位正式安全認可之基因轉殖作物，為國內基因轉殖作物發展邁入一個新的里程碑。

蝴蝶蘭香味是消費者購買時的重要選項，但具香味的蝴蝶蘭經過多代雜交後香味特性可能消失，花蓮區農業改良場的葉育哲研究員，分享他在香花蝴蝶蘭的育種上獲得的成果，並推測不同蘭屬的雜交，有機會擴展蝴蝶蘭香氣育種的多樣性與未來的潛力。蝴蝶蘭的育種已經超過一百年，了解不同的染色體大小以及倍數體多寡能有效地幫助育種者在孕性上的了解，成大蘭花研發中心已建立藉流式細胞儀分析蝴蝶蘭花粉基因組倍數體的估計技術，除了可以獲得蝴蝶蘭基因組倍數體的估計，還能推測花粉的穩定性，並藉由不同花的大小以及花粉的數量推測出受測蝴蝶蘭的孕性，並可選用特性好且孕性佳的個體來當作親本，進行育種的選拔，進而提高成功率，促進臺灣蝴蝶蘭育種的進程。

仙履蘭一直是全世界非常喜愛的花種，尤其那特殊的囊袋狀唇瓣更吸引了眾人的目光,及療育的心情，仙履蘭至今分生仍屬不易，可可金鞋蘭場的陳淑英負責人，於會中分享她長年在單花仙履蘭的育種成果。

蜀隆花卉股份有限公司的李嘉珍董事長，大方分享在COVID-19疫情影響下臺灣蘭界的應對，在面對如此困難的一年，利用農業智慧化，如無人機及大數據分析與自動控制，進行數位AI轉型推動企業改革、擴大資源及跨界合作是打破過去經驗法則的新時代。蜀隆花卉李董事長於會中分享目前與成大團隊合作開發之環境監測系統設備應用於栽培蘭花的卓越成果。

精彩的研討會及業界分享會，讓產學界充分交流，並激起更多火花來提升臺灣蘭花產業國際競爭力與永續經營的能力。希望結合產、學、研的能量一起為臺灣蘭花產學共同打世界盃努力。