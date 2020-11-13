微風慈善基金會「2020 聖誕奇蹟」點燈晚會 董座廖鎮漢 為孩子圓夢

聖誕節即將到來，微風慈善基金會每年在歲末之際都會結合公益舉辦聖誕點燈活動，今年已連續第九年舉辦。

12日在微風廣場進行「2020聖誕奇蹟」點燈晚會。今年以「心願寶盒-聖誕奇蹟」為主題，特別打造一座熱氣球，氣球上的每顆星星象徵乘載孩子們夢想，點亮成真。活動中邀請到微風集團暨微風慈善基金會董事長 廖鎮漢、微風集團創辦人夫人 林美瑛、聯邦銀行資深副總經理許維文以及其他社福團體共同參與。同時也安排多項表演活動，氣氛溫馨。

微風集團創辦人夫人林美瑛女士表示：「在這溫馨的日子，微風慈善基金會邀請大家一同來擔任孩子們心中的聖誕老公公，透過認養心願，讓孩子們獲得一份愛的禮物，在歡樂的聖誕鈴聲中祝福天空下的每位孩子都能擁有夢想、快樂成長。」

微風集團董事長廖鎮漢現場與在座來賓分享：「堅持永不放棄、把夢想成真，當成功的時候，把這份理念傳承下去，將善念從台灣發光，在世界發熱。」「夢想是成功的養分，擁有了夢想，大家可以想像成為一棵為家人遮風擋雨的大樹。相信只要努力，所有甜美的果實，都可以達成。」微風慈善基金會至今，已經協助完成超過萬名孩童的夢想，幫助孩童圓夢、持續將善念發光發熱。

今年微風聖誕點燈以「心願寶盒」認養計畫為號召，認領「心願卡」對象包含唐氏症寶寶、目睹暴力兒童、原住民及新住民孩童及育幼院小朋友等，總數有200個心願，期望能藉由民眾認養心願卡，幫助這群需要社會資源支持的孩子們實現聖誕心願，也透過願望成真的體驗，鼓勵孩子們勇於追逐夢想。微風慈善基金會表示，從12日開始，誠摯邀請大家一起扮演聖誕天使，加入認養計畫的行列。

聖誕點燈以「心願寶盒-聖誕奇蹟」為主題，首度將聖誕樹以熱氣球方式呈現。熱氣球以雪花飄揚、繁星點綴，象徵著自由、熱情，更象徵著小朋友們的希望與夢想起飛。

晚會由光仁中學「擊樂團」帶來「擊慶聖誕」揭開序幕。並邀請到台灣唯一同時擁有專任學生指揮、伴奏的「建國中學合唱團」演出「Believe」。晚會壓軸更邀請到知名歌手「信」擔任圓夢大使，「信」更首度與建中合唱團共同和聲演出象徵希望與鼓勵的南非傳統民謠「Tshotsholoza」，將聖誕晚會的氣氛炒熱到最高點，也跟現場的同學們分享「圓夢很重要，跨出成功的第一步更重要」。

每年微風慈善基金會都將「心願寶盒」認領活動與「聖誕點燈」做結合，今年更是延續傳統。透過每個畫作，可以深刻看見孩子們的夢想。「心願寶盒」心願牆將在「微風廣場」及「微風台北車站」展出，邀請Breeze Reward會員們一同至微風慈善基金會的官網認領心願，將這份愛傳遞下去。認領活動即日起至11月26日。圓夢大使信，除了號召民眾共同響應「心願寶盒」的活動外，自己更率先拋磚引玉認購孩童的心願畫作幫助孩子們圓夢。