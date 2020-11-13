台汽電彰化星寶風場風光送電

台汽電集團首座自行開發陸域風場於11月11日風光送電，並舉行風機啟用祈福儀式，星寶風電位於彰化地區漢寶風場，為該區域4家風場開發商共規劃22部風力機組中，第一家完成送電之風場開發商，也是台汽電繼今年6月取得苗栗風電後，再度拓展陸域風力版圖。星寶風電為台汽電100%子公司星能股投資興建，設有3部VESTAS V105 3.6MW機組，為目前國內裝置容量最大之陸域風力發電機組，該風場每年預估發電量3,100萬度，約可減少二氧化碳排放1.6萬噸，為低碳綠能發展盡一份心力。

●台汽電集團彰化星寶風電啟用祈福儀式。圖／台汽電提供

台汽電成立28年來，於國內汽電共生及天然氣民營電廠領域占有一席之地，近年積極跨入再生能源領域。累計包含太陽光電、陸域風電及地熱發電等投資開發發電容量超過100MW。去年子公司台汽電綠能更取得再生能源售電業執照，成為國內第一家同時具備再生能源投資開發、工程承攬、運轉維護及綠電銷售全方位服務之電力事業集團。

●台汽電集團彰化星寶風電啟用祈福儀式。圖／台汽電提供

台汽電除了專注核心本業，致力於推動再生能源，更追求良好的公司治理，本年度再度獲得公司治理評鑑上市公司前5%的佳績，更獲天下雜誌評選為「2020天下快速成長100強」第一名，未來將秉持著永續經營的理念，於公司治理、環境永續及社會關懷上持續努力，成為最值得信賴的民營電力事業集團。