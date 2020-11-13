貿協「數位行銷服務團」宜蘭登場 講題切合在地產業 獲好評

「數位行銷服務團」地毯式巡迴全台12站，11月12日最終場抵達宜蘭縣史館文康中心。外貿協會表示，本次切合當地產業安排兩大主題「解放數位行銷戰鬥力」及「社群文案寫手」，吸引逾70位廠商出席，並獲廠商好評。

樂居文創執行長張昶為以自身經驗傳授如何透過成功運用數位行銷工具，精準地增加產品曝光度，成功打敗競爭對手脫穎而出。同場亦邀請文案達人創意事務所執行長唐崇達，分享透過影片拍攝技巧及掌握影片拍攝重點，並凸顯自家產品特色，成功吸住消費者目光。

此外，亦邀請在地廠商魏姐包心粉圓董事長魏淑鳳及東和食品行銷部經理吳曉絜，兩家業者不吝分享如何成功運用數位行銷工具，為公司帶來更大的收益，透過同業的成功經驗傳承，相信將帶給與會廠商滿滿信心。

主辦單位經濟部國際貿易局副組長蕭惠君表示，在全球受新冠肺炎疫情衝擊下，世界銀行全球經濟展望報告預測，今（2020）年全球經濟成長率將較去年衰退6%，而台灣卻仍能有1.6%正成長，顯示政府無懼疫情產生的困難與限制，仍舊致力幫助中小企業拓展海外市場，全力協助中小企業朝數位轉型發展，無論疫情多嚴峻，生意總會找到新的出路，未來政府也會持續與業者共同努力度過難關。

外貿協會國際行銷諮詢中心主任侯文欽以數位網紅與社群推薦對在地景點、小吃、伴手禮的影響力，帶出廠商認同數位工具行銷之必要性。

貿協「數位行銷服務團」最終站在宜蘭登場，吸引逾70位廠商出席。圖╱外貿協會提供

侯文欽強調，在未來疫情緩和之際，因應各國邊境解封不一的情形，貿協除持續推辦線上展、虛擬展館、產品發表會及小型機動團商機媒合等數位貿易行銷服務；另外並歡迎廠商多多利用數位貿易輔導方案及數位貿易學苑等各種行銷資源，讓廠商在疫情期間仍舊保有國際競爭力。

宜蘭縣政府工商旅遊處技正莊振德則提及，在疫情的限制下，相當感謝本次特別邀請專家業者選擇宜蘭做為最終站，幫助中小企業利用數位行銷拓展海外商機。宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事游美蘭也強調，「數位行銷服務團」的講題切中現今社會趨勢，期許本次參與的宜蘭業者滿載而歸。

另外，外貿協會並於現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，因應業者所需，提供外銷諮詢建議與最適切解決方案。

「數位行銷服務團」本次終點站宜蘭場圓滿落幕，本活動自8月起迄今共辦理12場次，皆提供豐富的講師群傳授數位行銷工具運用及成功業者經驗分享。另外本服務團12場次皆有直播，歡迎業界搜尋貿協官方臉書及YouTube帳號，各場次講座直播皆可回放，請廠商多加利用。未來，外貿協會將持續精進相關活動，逐步帶領全台中小企業提升數位行銷力，拓展海外市場。