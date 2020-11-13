貿協「數位行銷服務團」前進臺中 領業者善用數位行銷工具

「數位行銷服務團」地毯式巡迴服務全台12站，11月11日第11站於臺中豐原登場，吸引達256人參與，成為活動巡迴各站人數最多的場次，現場亦獲參與業者高度肯定。

此次邀請cacaFly網紅發案中心負責人林音主講「網紅行銷加速提升產品能見度」議題，傳授在現今社群媒體發達的社會，如何運用在社群上網紅加持，透過有效運用網紅客群社群媒體上轉發分享，以增加產品曝光度及好感度!同場，林耀華導演（貝克大叔）分享「自媒體行銷操作實務」，透過善用影片拍攝技巧，掌握影片拍攝重點及凸顯自家產品特色，吸引消費者目光。另邀請樹德企業董事長吳宜叡及向得行興業策略長張正宗，兩家業者分享如何成功運用數位行銷工具，為公司帶來更大的收益，透過同業的成功經驗傳承帶給與會廠商信心。

此外，主辦單位經濟部國際貿易局副組長曾玉雲表示，從年初受疫情衝擊至今，政府一直努力幫助台灣中小企業突破疫情危機，依據財政部10月份海關進出口貿易統計報告顯示，出口值達322.3億美元，相較去（2019）年同月成長達11.2%，在全球面臨經濟衝擊的情況下，台灣經濟仍能維持小幅成長實屬不易，未來政府將持續幫助中小企業推動數位轉型，創造商機。

貿協「數位行銷服務團」巡迴全台，臺中豐原登場，吸引達256人參與。圖╱外貿協會提供

面對新冠肺炎疫情持續延燒的現況，外貿協會國際行銷諮詢中心主任侯文欽認為，線上行銷工具是目前廠商最重要課題，除建置完善的公司官網，還需不斷優化改進才能立於不敗之地亦是舉辦課程的最大目標。侯文欽強調，貿協為因應國人出不去、買主進不來的現況，已採行許多替代服務方案，如線上展、虛擬展館、產品發表會及小型機動團商機媒合等數位貿易行銷服務，貿協也持續精進服務模式，致力於幫助廠商數位轉型，提供廠商數位貿易輔導方案2萬元及6萬元不等，以及數位貿易學苑各種行銷資源，歡迎全臺中小企業多加利用。

臺中市政府經濟發展局主任秘書倪世齡分享，相當感謝貿易局與貿協邀請專家業者前來臺中；因應疫情影響，經發局亦於7、8月推出「2020台中購物節」，採線上線下並行方式辦理，營業額也比去年同期增長許多，顯示數位行銷是現今社會非常重視的議題；尤其疫情的限制下，更是需要政府幫助中小企業利用數位行銷拓展海外商機，看到現場滿滿的參與人潮，顯示台中業者對今日講題充滿了期待。

貿協強調，會後現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，因應業者所需，提供外銷諮詢建議與最適切解決方案；「數位行銷服務團」已來到尾聲倒數第2場，系列活動得到全台各地廠商熱烈迴響，未來貿協將規劃更多數位行銷工具應用教學傳授業者，並依據各地產業特性洽邀專屬講師，歡迎全台各地業者報名參加！