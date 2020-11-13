北市旅館公會請益考察團前進臺東共促城市交流

加強城市交流，帶動雙方旅遊商機，台北市旅館公會在理事長韋建華號召下，帶領32家會員和金門縣旅館公會理事長蕭淑珍12日前進臺東向台東縣府及縣議會進行多項議題的溝通與交流。三方共同向政府相關單位喊話，爭取經費補助，結合多方面優勢聯合促銷，連鎖三個城市觀光資源，共創繁榮。

台北市旅館公會請益考察團包含公會理監事、行銷委員會、科技委員會、組織委員會等會員代表一行32人，請益對象包括臺東縣副縣長王志輝、縣議會議長吳秀華、交觀處長余明勳、紅藜先生吳正忠。

請益考察團共賀交流研討會議圓滿成功。圖／北市旅館公會提供

韋建華指出，針對台北市政府將從12月起擬補助1000元住宿台北市旅館，如何共同推動雙城旅遊，刺激台北與臺東雙城之間的住房率，發揮一加一大於二的效果，成為此行的探討重點。

韋建華建議，三個城市持續推動「來去金門住台北」、「來去台東住台北」雙城旅遊優惠活動。去機場搭飛機僞出國行程，包含「北金五日遊」，五天四夜，金門住兩天，台北住兩天；「東北五日遊」，五天四夜，台東住兩天，台北住兩天，「東金五日遊」，五天四夜，台東住兩天、金門住兩天。未來可以再結合航空公司、機場免稅店，共同向政府單位，爭取經費補助，聯合促銷共創多方面優勢，讓三個城市連鎖觀光，共同繁榮起來。

臺東縣副縣長王志輝代表饒慶齡縣長，贈送32個臺東愛心抱枕給32名考察團團員，代表臺東人與臺北人心心相印、情誼永固。