AI應用佈局智慧城市 資策會助訊力科技改善交通問題

交通問題與我們的生活息息相關，塞車造成用路人上班上學遲到，無形中降低社會經濟生產力，不良的交通環境也容易引發安全問題，造成不可抹滅的人身傷害。過去，交通改善只能靠人工判斷與調整，現在卻能透過「AI智慧交通量調查分析系統」預先提出智慧交通診斷，解決交通壅塞與安全問題。

以前，交通流量資訊是以人工方式在路口計算，一年執行1-2次，每次只找上下班尖峰時段，事後還要追朔影片統計車種、數量，人工調查費力耗時，因此訊力科技提出「智慧交通診斷」解決方案，目標「道路順暢、減少事故」。

政府部門調查交通流量的目的，是希望透過資料的蒐集，進而進行交通工程的改善來降低交通壅塞、減少事故發生的機會，其中，路口轉向交通量調查是交通分析最常用的調查項目之一，以蒐集交叉路口交通量、流向分佈及交通組成，作為交通號誌精進、路口槽化設計、人車容量分析等參考使用。

訊力科技透過多縫合技術攝影機，取得180度超廣角影像、人工智慧YOLOv4辨識及SORT追蹤技術，開發出「智慧化交通量調查分析系統」，運用此系統自動地完成車輛追蹤，車種辨識、軌跡預測，再將數據轉化成有用的資訊，以協助交通管理單位進行即時判讀，而資策會擔任數位轉型顧問的角色，今(109)年在地方創生服務處的協助下，攜手台北市政府交通局，在忠孝東路與光復南路進行實證，達成可同時判讀7個車種、準確率超過85%及流量數據自動生成等諸多優勢。

成立20多年的訊力科技，過去是號稱「街道的眼睛」幕後推手，與警政單位合作，提供街道攝影機部署與影像調閱等各式服務。5年前有感於AI+IoT(人工智慧結合物聯網)商機的興起，衡量自身優勢，進而選擇智慧城市街道領域，投入AI影像辨識技術自主開發，透過AI快速、精準掌握交通流量資訊，進而分析達到交通工程最佳改善方案，成功轉型並自詡為運用「影像科技」解決交通安全的公司。

訊力科技以180度超廣角攝影機，以縫合技術降低畫面失真，並投入AI影像辨識開發，完成自動化調查服務。圖／資策會、訊力科技提供

訊力科技副總經理溫基信表示，訊力科技「智慧化交通量調查分析系統」運用AI技術進行人車流量偵測辨識，透過車輛偵測、追蹤、行為分析等AI影像技術，計算出車輛軌跡、車種、整體流量及路口轉向交通量等，替地方政府提供更完整多元的交通大數據資料，以協助決策解決交通壅塞與安全性問題。

溫基信表示，從人工調查轉到智慧化取得，資料時間更完整、車輛種類更細緻，自動化調查得以更頻繁、更即時的建立重要十字路口的交通運行數據，掌握人車流的動態，甚至藉此發掘潛藏的交通安全問題。

訊力科技溫基信副總經理受訪時表示，「智慧化交通量調查分析系統」結合人工智慧影像辨識，產出各式交通大數據，進一步與專家討論數據背後的意義，有助於提高交通流量優化的頻率與效率。圖／資策會、訊力科技提供

台灣的交通事故超過60％發生在路口，指認10大危險路口與路段更需要大數據輔以分析，有效的交通安全工程改善已成為政府部門當務之急的課題。溫基信認為，交通工程改善應從軟硬體面同時下手，比起警方宣導及取締，從AI攝影機觀察，自動生成大數據，再從數據分析找出問題進而研擬解決策略、改善交通工程，比起單方面宣導提醒用路人注意，更能「對症下藥」，直接降低事故發生風險。

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