統一證推動「後山孩子的第一堂金融課」 獲資誠CSR影響力獎

統一證券結合金融的核心業務，由員工投入核心本業知能，為宜蘭武塔國小規畫及執行課程，完成「後山孩子的第一堂金融課」微電影，榮獲資誠影像力獎銅獎的肯定。

蘇花改的通車，為東臺灣帶來便捷的都市與城鄉交流，縮短偏鄉與都市的距離，但同時也加深了臺灣後花園原住民孩子們城鄉衝擊的問題。統一證券意識到這些問題，結合其金融業務職能發揮善之影響力。

在2020年統一證券CSR社會參與推動小組於年初帶領招募的志工同仁，清晨6點多風塵僕僕的自台北開車直驅宜蘭南澳武塔國小，給予後山孩子的第一堂金融課—利用議題式遊戲，融合金融知識、物權歸屬、金融態度等，讓同學通過溝通、談判、共同思考如何解決問題，並且為自己的決策負責，用新的角度思考金錢觀念。不論將來是否要前進都市亦或留在家鄉，讓他們準備好迎接城市的文化衝擊，擁有了一身本領拿回選擇權自己掌握！

統一證券因應聯合國永續發展目標(SDGs)，以「消除貧窮」、「提升教育品質」等指標結合公司核心業務，作為回饋社會的發展指標，並長期致力於企業社會責任推動，已連續20年推動『統一證券送愛活動』，動員全體員工及客戶共同募集清寒兒童募集獎助學金，讓貧困家庭的學童也有機會探索不同的學習領域。且從2013年開始推動「深耕校園-職場體驗計劃」，協助學子做到校園學習與職涯無縫接軌，持續為人才培育盡一份心力，善盡企業社會責任，逐漸讓CSR深化為統一證券企業DNA。