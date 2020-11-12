2020金屬創新應用競賽成績揭曉

文/葉圳轍

由經濟部工業局主辦，金屬中心承辦的「2020金屬創新應用競賽」，經過半年的評選初賽，11月12日在高雄蓮潭國際會館舉行決賽及頒獎。

金屬中心董事長林仁益出席頒獎典禮致詞時表示，工業局舉辦金屬創新應用競賽，今年邁入第17屆，感謝各單位的支持與參與，讓規模愈來愈盛大，相當不容易。因此為了協助得獎作品提高國際能見度，工業局也撥經費持續推薦參與國際競賽，並有良好的成果。

林仁益說，累計近來計有12件作品分別獲得日本G-Mark、德國Red Dot、德國IF設計新秀獎、日內瓦國際發明獎、韓國首爾發明獎、美國Core77 Design獎…等國際榮耀，成績斐然，許多更是獲得學生組冠軍(金牌)，顯現國內學生作品在國際競賽舞台毫不遜色。

經濟部工業局金屬機電組副組長張明煥與會特別讚揚本屆的作品水準非常高，無論是社會組或學生組，分別有不同的創意設計或美學導入，讓生硬的金屬產品更顯價值，就如同廚師，大家素材一樣，卻各憑本事端出不一樣的菜色與味道，令人驚豔。

張明煥也勉勵參賽者，比賽一定會有遺珠，但不要氣餒，入圍就是一種榮譽，代表大家對金屬的熱愛，該競賽工業局會繼續舉辦，提供大家一個發揮的舞台，也讓金屬創新應用的火焰持續蔓延下去。

據悉，金屬創新應用競賽的前身為「輕金屬創新應用競賽」，自民國93年開始舉辦至今已十七屆，競賽使用的材料由鋁、鎂、鈦等輕金屬，再擴大成全部金屬材料的創新應用。

該競賽分為社會組與學生組，目的為發掘並培養國內金屬設計製造人才及鼓勵金屬業者投入研發創新工作，邀集全國相關系所之師生及產業界參與本項活動，充分運用金屬特性及導入創新設計概念，促進產業界與學界交流觀摩機會，擴展金屬材料應用層面，創造國內金屬產業新的發展方向。

該競賽不受新冠肺炎疫情影響，今年參賽人數非常踴躍；統計學生組參賽160件，創新高，較去(2019)年93件大幅成長72%，社會組則有46件參賽，較2019年的20件增加130%，競爭激烈歷年之最。

第四次參與評審工作的工業設計師亞設王總監劉崇智表示，該競賽愈來愈受到業界及學界的重視，尤其今年社會組水準大幅提升，只能說高手雲集、競爭激烈。學生組作品很豐富、很有創意，令人驚艷。

現場評審現況。圖/葉圳轍

該競賽評審標準，技術突破佔40%、價值創造佔30%、量產可行性佔15%、市場性佔15%。進入決賽的作品，都以實體或模型在現場展出，創作者也必須到現場解說作品設計原由、特色、精髓，並接受評審的提問，嚴謹層度如同大會考。

最後社會組共選出前三名及佳作七名給獎；前三名作品分別為：隱武者的追求-鈦合金公路自行車、六方位劇院耳機、剪刀底座組，獎金分別為15萬、10萬、6萬、佳作1萬。

2020金屬創新應用競賽社會組第一名：隱武者的追求-鈦合金公路自行車。圖/葉圳轍

學生組則選出前三名及佳作10名給獎；前三名作品分別為：匹配人體骨密度之具咬合功能下顎重建植體、Unlock 無障礙門鎖組、SURGICAL PROJECTOR手術投影機。獎金分別為10萬、6萬、4萬及佳作5,000元。

2020金屬創新應用競賽學生組第一名：匹配人體骨密度之具咬合功能下顎重建植體。 圖/葉圳轍

另外，鼓勵學生組積極投入，大會今年新增企業獎，由點金文創公司贊助，最後由明志科技大學作品「金醋味」出線，獎金3萬元。

此外，該競賽決賽、頒獎，與台灣輕金屬協會會員大會同地舉辦，參賽作品同時開放給該協會會員參觀，提供與產業交流互動機會，業界也藉機尋寶，期許擦出更多火花。