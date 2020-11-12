「2020苗栗陶藝術節」隆重登場 展現苗栗陶藝技術蘊藏的實力

承辦活動的邱英政董事長（右至左）、五穀文化村負責人徐永奐、藝術家賴羿廷、旅美雕塑家李茂宗、苗栗縣政府文化局副局長王浩中。圖／賴羿廷提供

苗栗縣政府舉辦「2020苗栗陶藝術節」，隆重登場，除三大主題展、邀請美國及日本的陶藝大師來台交流外，也規劃假日藝文市集、擠坏擂台賽及親子捏陶等活動，邀民眾共享陶藝之美。

苗栗縣文化觀光局在縣府一辦一樓大廳舉辦「2020苗栗陶藝術節」記者會，現場安排陶藝大師秀出精彩陶藝，為活動暖身，並陳列相關陶藝作品，展現苗栗陶藝技術的蘊藏實力。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，苗栗縣公館鄉是陶土、陶瓷故鄉，近5年來舉辦苗栗陶藝術節，為期近一個月的時間宛如苗栗的「陶之月」，今年以「熠．韻」為主題，透過各項系列活動，讓更多人了解苗栗陶產業的歷史與當代創新發展。

活動策展人王龍德表示，今年主題定調「熠．韻」，這是關於技藝傳衍與火的故事，既平實又溫馨，除了驚豔的感嘆，更有技藝中的感動，苗栗陶一路走來蘊藏著前人積累而來的智慧，以及因應時代調整的創新，燒製過程中烈焰游走過的痕跡與灑落於坯體上的落灰，幻化成熠熠動人的作品，彷彿在述說不曾被遺忘的故事，蘊藏著跨越時代的熠韻。

這次規劃在苗栗陶瓷博物館舉辦三大主題展，展現苗栗陶藝多元面貌，特邀請國外陶藝家及國內的張清淵教授、盧泰康教授、許菊、鍾金宏等陶藝家，參加11月2日在苗栗縣政府國際會議廳舉辦「苗栗陶藝國際學術研討會」，提升藝術家與產官學界深度互動，並於11月5日於苗栗五穀文化村舉辦「陶藝實作工作坊」邀請劉鎮洲教授、劉煥雲教授、林時植老師、方柏欽老師現場示範陶藝技法與學員交流。

文觀局表示，系列活動自10月25日至12月1日，預計11月14日在苗栗陶瓷博物館廣場舉行開幕式。11月14日至15日連續2天，在苗栗陶瓷博物館廣場有假日市集及藝文活動表演、捏陶體驗活動、茶藝品茗及花藝。