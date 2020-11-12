經濟部工業局推動產業AI化 促動百業創新轉型升級

為協助產業數位轉型，經濟部工業局推動「AI智慧應用暨人才培育計畫」，在充實AI人才與產業AI化方面累積了豐碩成果，11月10日特地辦理記者會，工業局局長呂正華說明階段性推動成果，期以示範案例分享，進行成果擴散，鼓勵更多領域導入AI應用，促進産業升級與發展。

會中並由工業局電子資訊組林俊秀組長及林青嶔科長詳細報告推動成果，亦邀請台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順、資策會副執行長楊仁達、表面處理公會總幹事吳文蘭、中山大學南區產業發展中心副理涂家嫚、雲守護安控行銷業務總監黃愉心、佐翼科技執行長劉峻麟等分享成果。

工業局電子資訊組林俊秀組長在「產業AI化推動成果」發表會上，解答媒體詢問。圖╱陳宗慶

工業局表示，在AI人才培育方面，以向下扎根、企業包班及出題解題三箭齊發，串聯台灣人工智慧學校及北中南37家培訓單位，建立AI培訓網絡，補齊人才技能缺口，總計培養AI產業人才4,259人次，並透過以戰代訓之實戰演練，總共促成209家產業出題、309個解題團隊、161個AI解決方案。另為了讓AI培育向下扎根，與AWS、Google、Microsoft、華碩電腦、聯發科技、鴻海科技等國際大廠合作，培育高中生3,993位，加速培植關鍵AI人才。

在產業AI化部份，遴選10個公協會籌組SIG，完成10個產業AI發展藍圖，促成37件AI應用示範案例，透過結合傳統產業公協會，盤點及媒合需求方與供給方，有效解決產業痛點，並協助產業轉型升級，以職安衛領域導入AI裝備應用為例，可大幅降低職災意外傷亡人數，保障職人與工作環境安全，如璽樂科技提供工程安全智能化管理服務，降低職安管理成本20%及提升管理效率20%；又如石化、表面處理、紡織等製造業設備，透過導入AI，大幅降低判斷偵錯時間與人力成本，提升生產效能與產出良率；台灣金屬公司平均每張RT(Radiographic Testing,射線檢測)底片判讀從5分鐘降至7秒鐘，因此可擴大兩倍的服務量，年營收估算可提升2%。

工業局電子資訊組林青嶔科長，說明「AI產業推動成果」。圖╱陳宗慶

此外，為持續發展AI創新研發應用，每年透過選拔A+新銳及媒合國內外創投，來鼓勵新創團隊，迄今已促成10家資通訊大廠參與出題，如研華、鈺創科技等，透過結合大廠硬體機器或數據資料、新創團隊加入自己開發的演算法進行結合和POC驗證，促進軟硬整合，將成果落地化、應用到市場，未來亦藉由介接大廠通路，協助新創接軌海外市場。

在拓展國際方面，首度打造國際級AI科技商務媒合平台，整合線上展示暨媒合功能，協助台灣企業在疫情之下持續接軌國際；吸引全球7國以上、超過80家廠商註冊加入，輔導超過100家企業參與國際推廣活動，促成與新加坡、日本、印尼、美國等5家國際創投簽署合作備忘錄。並獲得全球最大財經媒體美國彭博社（Bloomberg）主動報導，國際新聞曝光超越180則，國際論壇突破26萬人次觀看，創造國際聲量助科技大廠華碩、鈺創、智邦、IKALA開拓國際商機。